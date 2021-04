Rrahman Rraja dhe banda kriminale, incident me armë, shpërndajnë para në Fushë Krujë në këmbim të votës për PS!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, banda kriminale e deputetit të Ramës, Rrahman Rraja shpërndajnë lekë në këmbim të votës për PS dhe kërëcënojnë votuesit që të votojnë për Partinë Socialiste.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha në Facebook

Xhelal Rraja, vellai i Rrahmanit kercenon me pistolete ne dore qytetaret!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital!

Denoj me ashpersine me te madhe qendrimet kriminale te Rrahman Rrajes dhe narkobandes se tij. Fundi i tyre po afron!

Fushkruja neser ndeshkon me vote armiqte e votes se lire! sb

Prsh z Berisha denoncojeni urgjent zyra elektorale e rilindjes se fushates per qytetin f kruje ndodhet te lokali i sami bakut ne katin e dyte qe eshte i punesuar familjarisht qe rrogetohet pa shkuar ne pune. Sami baku eshte kusheri i deputetit rrahman rraja dhe nipi i ilir locit nen kry bashkie kruje. Aty mblidhet banda ku shantazhuesi sami e isuf baku dhe artur bushi kry te bashkie kruje shantazhohen psikoligjikisht fizikisht pet dhenie vote per rrahman rrajen.e ndodhur cdo darke te kesaj jave qe po iken Aty ka nje jave qe shperndahen para nga drejt ujrave lefter ose ledion çela per blerje vote e jepen urdhera per presione per te pabindurit mbreme para rajonit te policise f kruje poshte lokalit xhorxh Bush ne ora 19 banda rraja xhelal rraja konfliktohet me mbeshtetesit e pd me pistolete ne dore ne sy te kamerave e publikut etj.