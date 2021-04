TV gjerman: Qeveria e PS, vetëm rekorde negative në 8 vite

TV gjerman “Mitteldeutscher Rundfunk” ka bërë një analizë të gjatë sa i pëket situatës politike në Shqipëri dhe qeverisjes rilindase në 8 vite, një ditë para zgjedhjeve në vendin tonë.

Sipas medias gjermane përgjatë 8 viteve në pushtet rilindasit shënojnë vetëm rekorde negative.

Mitteldeutscher Rundfunk thekson se në 8 vjet socialistët bllokuan reformën në drejtësi, integrimin e Shqipëris ënë BE si dhe kujtojnë lulëzimin e hashashit në ccdo cep të vendit.

Ndërkohë media gjermane përmend edhe përdorimin e patronazhistëve nga ana e socialistëve, rë cilët i krahasojnë me metodat që përdorte STAS-i i Hitlerit.

Gjithashtu media gjermane thekson se në listat e kandidatëve të PS ka persona të dyshuar për lidhje me krimin, si dhe përmend lidhjet e forta të PS me Tom Doshin, kreu aktual i PSD, i cili është shpallur non grata dhe nga SHBA.

https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/albanien-parlamentswahlen-100.html