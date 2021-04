Kryepolici bandit i Divjakës që dhunoi qytetaren nuk shkarkohet, 4 herë i denoncuar brenda muajit

Pas ngjarjes së rëndë që ka ndodhur ditën e sotme në Divjakë, shërbimi i Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave (SHÇBA), ka nisur një hetim ndaj shefit të policisë, Altin Shehu, por ai nuk është shkarkuar, ndonëse duhej të ishte arrestuar. Ai ka rrahur një aktiviste të Partisë Demokratike vetem sepse ajo po filmonte një aktivitet të PS. Pamjet filmike momentin kur oficeri i lartë i policise sulmon aktivisten e PD Elsa Bita kane bere tashme xhiron e rrjetit.

Shefi i Policise se Divjakes eshte denoncuar disa here ne Prokurorine e Lushnjes. Nga te dhenat e marra ne rruge zyrtare, rezulton se ndaj tij jane depozituar 4 kallzime pararendëse. Akuza e pretenduar eshte perfshirja ne aktivitet elektoral, me konkretisht te subjektit zgjedhor PS. Per bashkine Divjake ne teresi, deri ne date 19 Prill 2021, jane plot 16 kallzime te depozituara per vepra penale te dyshuara qe bien ne parashikimet e Kreut X te Kodit Penal, te ndryshuar.

Neni 332/a i Kodit Penal te Ndryshuar, ndalon Shpërdorimi i autoritetit policor nga punonjësi i Policisë së Shtetit ose i Policisë së Burgjeve për të influencuar në mbështetjen

Nese nuk ka patur shkelje te nenit 332/a, apo nese nuk ka patur shkelje te heshtjes zgjedhore (nje pretendim qe pritet te verifikohet ne vijim, atehere veprimi per te marre celularin nga dora e qytetares mbetet i palegjitimuar edhe per faktin se ajo po filmonte dicka qe nuk bie ndesh me parashikimet ligjore ne fuqi. Qyetaret jane te lire te filmojne me mjetin e tyre celular sa kohe qe kjo nuk ndalohet me ligj te veçante.

Ne zgjedhjet per Kuvendin qe mbahen ne 25 Prill, 2021, vendimarresit politike kane rende dakort qe te aktivizojne dhe te mire-pranojne denoncimet e qytetareve te lire. SIpas ndryshimeve me te fundit te Kodit Zgjedhor, çdo qytetar eshte i mirepritur te depozitoje denoncime edhe ne portalin qe KQZ ka vene ne dispozicion per kete qellim.