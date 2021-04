Berisha: Krimineli me uniformë, Altin Shehu dhe banda e tij me në krye Edvin Drogën nesër do të marrin ndëshkimin e merituar

Keqtrajtim shtazark i qytetares Elsa Bita nga narkoshefi i narkopolicise, krimineli Altin Shehu ne Divjake!

Miq, krimineli me uniforme Altin Shehu ka keqtrajtuar si nje kafshe e vertet aktivisten guximtare te PD, Elsa Bita, e cila po filmonte nje krim elektoral te PS te ndaluar me ligj duke i thyer krahun asaj.

Duke shprehur mirenjohjen me te thelle demokrates Elsa Bita per aktin e saj te guximshem dhe qytetar dhe uruar asaj sherim te shpejte, dua t’i them kriminelit me uniforme Altin Shehu se neser ai dhe banda e tij me ne krye Edvin Drogen, Erion Pluhurin dhe te gjithe kriminelet e tjere do te marrin ndeshkimin e merituar. Fitore! sb