Ambasada e SHBA: Do monitorojmë qendrat e votimit dhe numërimin, derisa puna të jetë e kryer

Ambasada amerikanë në Tiranë ka dhënë një njoftim të rëndësishëm për zgjedhjet parlametare të ditës së nesërme dhe procesin e numërimit në ditët në vazhdim.

Përmes njoftimit, ambasada amerikanë në Tiranë thekson se është gati për të zhvilluar nesër misionin e saj të vëzhgimit të zgjedhjeve. Ndërkohë që shton se do të monitorojë si qendrat5 e votimit ashtu dhe ato të numërimit gjatë gjithë procesit.

Ambasada Amerikane:

Ambasada ‘Flag of United States’ është gati të drejtohet në të mbarë Shqipërinë për të zhvilluar nesër misionin e saj të vëzhgimit të zgjedhjeve. Ne do të monitorojmë si qendrat e votimit ashtu edhe ato të numërimit gjatë gjithë procesit. Ne do të jemi atje derisa puna të jetë e kryer.