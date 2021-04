Mijëra qytetarë dhe makina janë në sheshin ‘Nënë Tereza’ në pritje të liderit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i cili do të mbyllë edhe fushatën elektorale të nisur një muaj më parë.

Në këtë takim të fundit me mbështetësit, Basha do të japë mesazhin e fundit për zgjedhjet e 25 prillit dhe do të ftojë qytetarët të votojnë ndryshimin për të ardhmen e Shqipërisë.