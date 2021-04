“Neue Zürcher Zeitung”: Rama ka vrarë shpresën në Shqipëri

Shkrimi i plotë i gazetës nga autori Volker Pabst

Shpresa për reforma është zhdukur në Shqipëri

Kryeministri Edi Rama po synon për një mandat të tretë

Të mërkurën, kur Edi Rama së bashku me Ministrin Turk të Shëndetësisë inauguroi Spitalin në qytetin provincial të Fierit, ajo që tërhoqi vëmendjen ishte se ndryshe nga politikanët e tjerë me kostume, kreu i qeverisë së Shqipërisë kishte veshur atlete të bardha dhe një bluzë me simbolin e trëndafilit të partisë së tij socialiste nën xhaketën e tij.

Kjo nuk është aq provokuese sa figurat e shkopit në pozicione të ndryshme seksi që zbukuronin një nga bluzat e tij kur ai dha mësim në Akademinë e Arteve të Tiranës menjëherë pas rënies së regjimit Stalinist. Sidoqoftë, edhe pas dy dekadash e gjysmë si një politikan profesionist, Rama ende flirton me moskonformizmin e tij.

Por shpresa e një frymëmarrje të freskët, e cila solli Ramën në qeveri në 2013, ka kohë që është zhdukur. Vështirë se diçka është përmirësuar në tetë vjet dhe mjaft prej tyre edhe janë përkeqësuar. Në zgjedhjet e së Dielës, Rama dëshiron të bëhet kryeministër për herë të tretë. Kjo do të ishte hera e parë që do të ndodhte në Shqipërinë post-komuniste, që një qeveri të qëndrojë në pushtet për tre mandate rresht.

Një shembull i tendencave gjithnjë e më autoritare të ish-bartësit të shpresës është trajtimi kontradiktor i lirisë së shtypit. Si anëtar i opozitës, ai kritikoi ashpër përpjekjen e qeverisë për të kufizuar lirinë e shtypit. Në një ligj për media të hartuar në 2019, ai synoi pikërisht këtë: dënimet e larta që kërcënuan për “raportimin e njëanshëm” kishin për qëllim presionin ndaj mediave që ishin kritike ndaj qeverisë. Projekti u anulua pas protestave.

Sidoqoftë, presioni mbi zërat kritikë mbetet i lartë. Me fyerje, kanosje dhe kallëzime penale.