Ish-zv/ministrja e PS, e shokuar nga deklarata e kandidates së Ramës

Kryeministri në ikje, Edi Rama mbrëmjen e djeshme në emisionin Opinion, kishte marr me vete dhe dy kandidate për deputete në Tiranë dhe në Shkodër, Bora Muzhaqi dhe Edona Bilali, të cilat u pyetën nga ana e gazetarëve në studio, se cilat do të ishin projektet e para që do t’i kërkonin kryeministrit për qytetet e tyre.

Bilali e Shkodrës tha se, do të sillte në qytet investitorë të huaj, ndërkohë që më e fortë ishte deklarata e Muzhaqit, e cila edhe pse vjen nga një profil ekonomik, tha se, “Edi Rama e leu Tiranën me ngjyra për të ulur krimin”.

Këto deklarata të të rejave që aderojnë në PS, nuk mund t’iu shpëtojnë socialistëve të vjetër, që tashmë e gjejnë veten jashtë partisë, për shkak të përplasjeve me Ramën. Ka qenë ish-zvministrja e ekonomisë Irena Beqiraj ajo që ka komentuar deklaratat e dy kandidateve të Ramës në këto zgjedhje.

Postimi i Beqirajt

DUKE pare Opinion! Tan Hoxha pyet – si do të arrini majën kur në 8 vite, më shumë rritët borxhin se Prodhimin e Brendshem Bruto? Kandidatja, ekonomiste e LSE – Rama e leu Tiranën me ngjyra për të ulur krimin!

Kandidatja e Shkodres ka filluar nga puna të sjellë 2 investitorë nga Austria që do të hapin 3000 vende pune.

Por ndërkohë një biznesmeni në Shkodër, që kërkonte punonjes, qeveria i sygjeroi të përdorte ligjin për punësimin e të huajve edhe t’i sillte nga Bangladeshi.

Për çfarë do vijnë austriakët në Shkodër, të punësojnë krahun e lirë të punës që vjen nga Bangladeshi?

Po kthehem te librat e mi, mbase gjej ndonjë përgjigje!!!!!