Basha në “Zona e Lirë”: Ndryshimi është i pandalshëm! Njerëzit janë të pandalshëm, e kam parë në sytë e tyre!

Arian Çani: Unë jam i pandalshëm sepse pas 8 vjetësh me Edi Ramën në krye të qeverisë Partia Demokratike ka radhën të qeverisë tani më shumë se kurrë. Po apo jo?

Lulzim Basha: Ndryshimi është i pandalshme sepse shqiptarët nuk munden më të vazhdojnë me 4 vite të tjera si këto 8 që kaluan dhe kanë vendosur t’i hapin rrugën ekonomisë të zhvilluar, Shqipërisë anëtare të Bashkimit Europian.

Lulzim Basha: Ajo që do të ndodhë me 25 prill nuk është e partive, është e shqiptarëve, është e familjeve të tyre, për fëmijët e tyre prandaj është e pandalshme sepse Shqipëria me25prill Shqipëria do të vendosë për një jetë më të mirë për familjet, për fëmijët dhe për veten e tyre.