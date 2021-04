Presidentja e Grave të PPE, mesazh të fortë për shqiptarët: Votoni numrin 9, votoni ndryshimin dhe Lulzim Bashën!

Presidentja e Forumit të Grave të PPE-së, Doris Pack mbështet fuqishëm ndryshimin në Shqipëri dhe nxit shqiptarët të shkojnë të votojnë. Në një videomesazh inkurajues për shqiptarët Doris Pack theksoi se “Partia Demokratike është forca që do të sjellë ndryshimin” dhe se “tani është është koha e duhur për ndryshimin e qeverisjes”.

“Ju inkurajoj të shkoni të votoni ditën e diel. Votoni për numrin 9, votoni për Partinë Demokratike dhe Lulzim Bashën. Jam e sigurt se kjo parti ka mësuar nga historia e saj dhe do të sjellë ndryshimin. Do të luftojë korrupsionin dhe do të jetë e interesuar në ccështjet e përditshme, për edukimin, për shëndetësinë, për ccdo gjë që e bën jetën në Shqipëri sa më mirë që është e mundur. Që dhjetra mijëra të rinj të mos vazhdojnë të lënë vendin. Shpresoj shumë se ju e kuptoni mesazhin tim se unë dua ndryshimin dhe jam e bindur se edhe ju gjithashtu e doni ndryshimin”, thote Doris Pack në mesazhin e saj.

Edhe Presidenti i PPE-së Donald Tusk mbështeti më herët fitoren e PD në zgjedhje. “Lulzim Basha do të realizojë integrimin në Bashkimin Europian”, tha Presidenti Tusk.

Mesazhet e përfaqësuesve të lartë të BE-së vijnë pak ditë përpara zgjedhjeve të 25 prillit, kur do të vendoset fati i Shqipërisë për integrimin në familjen europiane dhe zhvillimit ekonomik dhe social të vendit.