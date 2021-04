Vijnë nga Norvegjia për të votuar ndryshimin në Shqipëri

Studentët shqiptarë vijnë nga Norvegjia për të votuar ndryshimin në zgjedhjet e së dielës, ndërsa kanë një mesazh për të gjithë shqiptarët

“Nuk na intereson çmimi i biletes 900 euro, por vota per ndryshim. Vota per Partine Demokratike. Vota per Shqiperine. Ndjaj mos e shit voten vlla, sot vota e jote eshte me rende dhe me e fuqishme se hekuri. Ajo eshte vote per ty. Eshte vote per ndryshim. Vote per te ardhmen tuaj”, shprehen ata.