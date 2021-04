Tabaku: Rinia do ta ndryshojë Shqipërinë!

Në një takim me të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, Dega nr 2 në Tiranë, kandidatja për deputete Jorida Tabaku vuri theksin tek energjia e të rinjve për të kontribuuar në zhvillimin e vendit. Ajo shprehu bindjen se të rinjtë e PD do të bëjnë të mundur ndryshimin dhe se janë shpresa e vendit.

“Unë jam e sigurt që me të rinj si ju jo vetëm Tirana ndryshon, po gjithë Shqipëria ndryshon”, tha ajo gjatë një takimi të zhvilluar në oborrin e Universitetit të Arteve.

“Unë jam shumë e lumtur që jam sonte këtu, e rrethuar me rininë shqiptare me shpresën që, vota e secilit prej nesh që ndodhet sonte këtu, do të sjell ndryshimin, ndryshimin e së ardhmes”, nënvizoi ajo.

Zonja Tabaku i falenderoi të rinjtë për të gjithë angazhimin e treguar në fushatë, duke shpërndarë në cdo cep të Tiranës mesazhe shprese dhe duke u shpjeguar bashkëmoshatarëve e më të rriturve programin e Partisë Demokratike dhe vizionin e saj për të ardhmen e një Shqipërie Europiane.

Teksa na ndajnë edhe 3 ditë nga zgjedhjet, Tabaku tha se i gjithë kalvari i vështirësive që ka kaluar vendi dhe rinia në vecanti gjatë këtyre 8 viteve, merr fund më 15 prill.

“T’u rrisësh ju është gjëja më e bukur në botë, por t’u sigurosh të ardhmen është një detyrim, që na ka nxjerrë sot nga rehatia dhe na ka bërë të kalojmë gjithë këtë kalvar të gjatë 8-vjeçar të opozitës, e cila do të kurorëzohet në datë 25. Po Rama do iki, me energjinë tuaj, me votën tuaj, me punën tonë, me të gjithë bashkë. Rama në 25 prill do të iki. Rama ik! Rama ik!”

FJALA E JORIDA TABAKUT

Dua që ta filloj duke falënderuar forumin rinor të degës 2, që mori përsipër organizimin, sepse këtu jemi në territorin e tyre dhe dua të falënderoj njëkohësisht Anteon nga dega 10 dhe Sovenin nga dega 3, për punën që kanë bërë edhe këto dy forume. Në çdo derë që kemi trokitur e në çdo rrugicë që kemi shkuar kemi qenë me forumin rinor të Partisë Demokratike, dyert na janë hapur më shumë me ju.

Sot fillon festa e fitore së Partisë Demokratike dhe po fillon këtu me forumin rinor dhe të rinjtë e të rejat e Tiranës. Ju keni bërë dhe e keni treguar dhe sot me punën tuaj, me performancën tuaj. Nuk dua të flas më gjatë, dua t’u shoh ju, t’u dëgjoj ju edhe të kënaqem me përformacën që ju keni vendosur për sot. Edhe njëherë j’u falënderoj nga zemra të gjithëve!

Po kaq bukur, po kaq të mirë sa jeni, unë nuk e di që ka ndonjë fuqi që mundet t’u ndalë juve. Si fillim dua të falënderoj Joridën dhe degën 2 për organizimin e bukur, besoj të gjithë, të rinj, të vjetër kudo ku kemi shkuar derë më derë e kemi ndier frymën e ndryshimit. Besoj po dhe kam besim dhe kam shpresë që në datën 25 prill, kjo frymë do jap verdiktin.

Dua t’u them që të punoja me ju dhe me stafin tuaj, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, ka qenë sa e lodhshme, por ka qenë dhe një shkollë politike, por gjithashtu dua të shpreh mirënjohjen time për të gjithë ato të rinj dhe të reja që janë bashkuar kësaj beteje tepër të rëndësishme për të krijuar një Shqipëri normale dhe për të krijuar të ardhme për rininë këtu në vendin tonë.

Prej vitesh unë punoj këtu dhe puna ime e përditshme lidhet me studentët, me të rinjtë ndaj sot do të më lejoni të flas jo si pedagoge, jo vetëm si pedagoge, por edhe si nënë. Dhe kam bindjen që edhe Jorida do të bashkohet tek kjo bidesë. Përmes jush i drejtohem çdo djali dhe çdo vajze në mbarë Shqipërinë, ju jeni dashuria dhe dhimbja më e madhe e një nëne, nëqoftëse ne jemi në këtë betejë nuk jemi për veten tonë, jemi për ju, nëqoftëse ne jemi në këtë betejë nuk jemi për veten tonë, jemi për fëmijët tanë, jemi për të ardhmen tuaj.

