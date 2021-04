Rama: Po humba, do iki nga politika, do tu plotësohet dëshira atyre, “Rama ik”

Kryeministri Edi Rama ka vendosur një bast publik për zgjedhjet e së dielës. Ai tha se nëse nuk do të arrijë të marrë një shumicë të qartë me të paktën 71 mandate në qeveri atëherë ai do të largohet nga politika.

“Nëse unë nuk kam mundësi të ndërtoj një shumicë qeverisëse të qartë, unë nuk jam. Norma është që partia e parë është partia fituese. Nëse unë nuk kam mandatin e qartë për të bërë ato që kam premtuar për një Shqipëri tjetër, unë nuk jam. Ti realizon ëndrrën “Rama ik” – tha Rama në “Opinion”.

Rama sqaroi edhe idenë për bashkëpunim me opozitën pas 25 prillit ndërsa mohoi që të ketë negociata nga Gjermania për këtë.

“Gjermania nuk ka punë tjetër që të negciojë me ne. Unë dhe PS do ta mundim PD, Lulzim Bashën, Sali Berishën dhe Ilir Metën në 25 prill. Do të shohim një herë çfarë do të ndodhë në FB. Do të ndahet Saliu nga Luli apo me një postim në FB, Saliu do shkarkojë Lulin. Unë nuk jam këtu për të kërkuar një mandat të tretë për veten time. Do te behet qejfi p%r Rama ik”, ju drejtua Rama njërit nga gazetarët.