Audio-përgjimi/ Administratori i Vaqarrit, 30 mijë euro për një çertifikatë pronësie: Unë kam punët e mia dhe…

Publikohet audiopërgjimi, ku drejtuesi i Njësisë Administrative Vaqarr Gentian Myrta i kërkon një qytetari rryshfet 30 mijë euro në këmbim të regjistrimit të pronës. Ky audiopërgjim është një pjesë e provave të depozituara gjatë ditës së sotme në SPAK nga Belind Këllicci.

Gentian Myrta u kallëzua për korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhje si dhe ushtrim të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike.

Më poshtë zbardhja e videopërgjimit:

X= Gentian

x-si je mo? A je mire?

y-si dukesh ti?

x-vetem..(inaudible), mire

y-e ke orar standarte? Kjo eshte ndjes

x- jo s’isha mire, e u cova vone. Ti ca ben?

y-hic.

x- ckemi?

y- tani na thuaj, se s’kemi kohe shume.

x- shife, une e kam diskutu dhe i kane thon qe me kete lloj standarti qe eshte i kane thon qe me 5000euro jane qe e ka ne dore, qe eshte ketu momentalisht, ndersa e 5000m shtese zevendesojm fitojm thasin me droge 30000 euro.

y-30000 euro s’ben ajo e gjitha.

x-S’e di. Kjo eshte gjithe qarku me 5000 euro… ose t’i nisim te kjo pjese. sepse shohin 15000… I thashe une: “ore!”

Une po ta them tha dhe mendimin dhe cmimin sepse jam lodh vetem nga ky stresi i punes keshtu, nga e gjithe situata. Tani une 5000 metra i kam rujt ato 1000m toke, 1050m toke vetem per keto shtesat, ca do ti.

Ne thjesht vetem relacion shpjegues ca do bejme, vetem harten do ndryshojme.

y- 5000 euro me i bo keshtu, 30000 euro me i kalu krejt.

x- te gjitha komplet dhe ate 5000 metershin. Ose nda mendjen, ndiqe vet sepse

y-degjo o flori

x- ti them me shpirt

y- jo, jo. 30000 euro nuk i jap keshtu. 30000 euro s’ ben toka.

x- i kam ngjyrat dhe fiks ashtu sepse s’doja qe tu perzija me kete pune

y- shiko, ne diskutojme qe te mbarojme nje pune por jo edhe 30000 euro vallaj s’jam duke i dhon. Hajt ta shesim neser nuk i bon 30000 euro ********

x-ti them gjerat me shpirt sepse une e di shume mire kete sepse dyshin ta bejne 7, i thash une s’e mor persiper merre vet kete pjese i thash. Une bi vetem te plani kur te firmosi i thash sa eshte 7000m, se eshte 2 euro ajo kur te bi ky plani, sa ben

y- atehere, nisi pra keshtu si i ke lon

x- keshtu ti nis qe sot ti nis, neser ti nis

y- nisi direkt edhe

x- a me kupton?

y- te henen takohena bashk

x- nuk ka problem tek kjo pjese

y- 30000 euro nuk jap shoku jot, te jemi realist tani.

x- une po ti them gjerat fiks dhe mua me mir me bie ose ik e gjej rob vete, mu me thuj hajde te ndihmoj, ca do te bej une.

y- mua mi nis keshtu si i ke lon ti.

x- aty ne arshiv qe sot, tashi direkte, nuk ka problem fare

y- nisi keshtu dhe te marr ne tel , po ashtu le ti mbaroje keshtu njeher sic jane, pastastaj shofim. Po 30000 euro

x- me mire ta lesh ne heshtje dhe mos ta besh se po u vu tapia, po u fut ne sisem nuk ke shanc me ta besh ate prone. Fare.

y- dmth cfare? Se nuk e kuptova kete.

x-po u fut ne sistem, po u apliku tapia nuk ke shanc me ta besh ate lloj tapie, me dy standarte sepse tapia shkon ne arshivin qendror, nuk ke shance. Para se te vish pago 4500 pago dhe 30000. A e di ku eshte? Eshte ne Sharre aty ku vetem gomari ngjitet, gomari e. por eshte me perspektive per shume arsye. 14mije e500. Mezor ja kam mor se desh me lujti, pago ndonje lek se desh e cmori burri huaj.

y- shiko, vlera e tokes aty tani per tani eshte diku te 10 euro, te jemi realiste.

x-une e di se aty 10 euro

y- 5000m i bie 50000euro une te jap 30000, hajt mo te jap perqindje

x- jo i kam mbyllur me te gjitha ato, i ke parasysh, i kemi bere me te gjitha komplet. E ke parasysh? Edhe keto te tjerat, te ndertesa

y- 650m. tjetra eshte ne rregull.

x- i bie te gjitha komplet, nuk e di sa metra i bi

y- ëëë i bie 5650, 6000metra.

x- te gjitha e ke parasysh

y- 6000 m

x- shtesat apo dhe ato? 5000euro dmth dhe jane certifikatat ne dore sepse kushdo mund te jape me kete lloj ritmi qe eshte aktualisht. Kam fol me drejtoreshen i thash toka eshte ne Arbane i thash, un e po ta them kete lloj cmimi qe ti mos me thuash o Gent ca po ben.

Kjo situate qe eshte formuar deri ne keto momente.

Prandaj s’merrem me keto pune, kam pare vetem punet e mija, kam mbaruar punet e mija.

y- mire, mire. Jemi ne rregull. Por 30000 euro jane shume.

x- po ta them me shpirt

y- se di kush eshte po 30000 euro eshte shume, se 30000 euro nuk shitet ajo

x- po ta them une e di se sa forcohet dhe i thashe ore paguat 14500 eshte tjeter vlere

y- mire, mire

x- por nuk duan t’ja dine se t’a fusin ne qese dhe pronen tende me kete lloj shume.

Sa i bie certifikata?

x- dmth une ta nis. Diskuto, ke edhe kete jave kohe.

y- flasim edhe takohemi edhe nje here

x- une nqs do bej edhe nje bisede, do ulem do bej edhe nje bisede gentlemen-ash perseri dhe do i them: ore vella

y-konsumoje dhe kete bisede se kjo eshte abstrakte 30000 euro

x-do te them me mire mbylle vete

Tani une te shoh ne sy per kete pune, une prandaj s’doja ta beja kete. Une kam punet e mija nuk kam kohe per te humbur me keto dhe po ti them gjerat me shpirt.

y-une jam i gatshem qe te paguaj, por jo qe te jap 30000 euro tani per nje toke qe edhe per t’u shit nuk shitet sot dhe s’ka ndonje aty ku eshte

x- po ta kishim nisur me perpara kete pune ne kete lloj zone, po ne nuk na shkoi mendja.

Dhe eshte normale per kete veprim qe do ta besh shpejt. Dhe keto te dyja apo te treja, dy do i marrim ne vere, kjo eshte e gjitha me 5000 ta mbyll gjith kete dosjen sic eshte. Bjer kete relacionin sic e kam nis une.

Kam patur dosje, me dosje eshte cuar atje. Bjer kete qe e kemi nis e kemi bere gati ne dhe ta mbyll kete punen e kesaj.

Pastaj me tha pjesa tjeter ti do me bjeresh vetem Gentianin me tha mua me (skuadren7?) te tjerat rregulloji vete atje me tha mua.

Une i thash do diskutoj me burrin e huaj dhe do te them

y-okej. Si do i lidhim? Do te jap…

x- tani keto biseda te ngelen mes nesh

y-as mos e diskuto

x-a e di pse?

y-Thjesht eshte…

Dmth te me kuptosh edhe mua, une 30000euro shkoj blej ne Arbane prap, ka ne Arbane qe i shesin

x- gjerat jane fikse sepse i kam, i paguaj vet dhe nuk dua qe te hyj dhe mos e lej ashtu. Ca jane detyrimet e mija hajde te firmos te mbaroj pune ti jap

y- okay se takohemi te henen, nisi keto sot, sic i ke bere gati nuk prish pune. Une 30000 euro s’jap. Nqs ka opsion deri ne 10000 euro ne rregull

x- nuk ka opsion 10000 euro sepse ta them une

y- atehere nisi keshtu pra

x- ose ti terheqesh totalisht ne nje faze te dyte. Te levizin keto sa te levizin ti terheqesh ti dosjet ose mos e cojme te aplikojme dhe sa ta hedhim si dosje ta fusim mes vete si pjese e asaj dyshit me shtaten, kete po mendoj opsioni tjeter. Ta terheqim dosjen per menyra shendetesore… se ke kohe ta cosh dhe ta nisim me kete pjese, se ti e ke te regjistruar ky eshte problemi.

Ti per efekt certifikate, per efekt, te dali ligji per keto tokat ne perdorim ne pronesi e te veme tapi. Ke dy hapesira qe po u cua ne institucion nuk ke mundesi te plotesohesh me tapi tjeter.

y- okay. E leme pra keshtu mos bej asgje, prit deri te henen ta kthjelloj ta vendosim

x-ose ta hedhim si dosje dhe paraqesim shendetin, per arsye shendetesore tani kto jane te ligji per menyre te drejteperdrejte. Ose bej nje bisede gentlemen-esh, kap ndonje aty brenda dhe thuaji kap vet kjo eshte arsyeja

Kete e nis qysh sot, nuk ka asnje problem.

y- jo, jo presim deri te henen qe ta konsultoj kete muhabet edhe me babin

x- konsultoje me njerzit. Gjate kesaj kohe po te terheqim dosjen ta terheqim qe ta kesh, ta fusim ne nje faze te dyte se ty pronen nuk ka per ta marre kush. A me kupton qe ta kesh?

y-jo s’e merr se ajo eshte ligj. Por muhabeti esdhte te mbarojme pune me letra o burr.

x- t’i kesh gjerat. Ti e ke aty, e ke. Merre tapine dhe iku ajo pune. Merre tapine, kishe cu tapine sepse ti coje, coje. E marr une e terheq tani, se nuk e kishim diskutu kete pjesen.

Kur ra muhabeti i dyshit qe u hodh ne shtate, u disku hajde se….

Sepse leku i ** ****

y- e vertete

x- ato me lek… nuk kam pa! Une nuk ja dilja dot me te bertitme dhe kam gjet menyren me lek. E kam bo punen me noter. Drejtoresha ka noter. Me noter jam lidh.

Hyr dil te noterja, tako iher vllain tim, bertit iher ketu bertit iher aty… une nuk shkoj me! Une i ** ****

y- okej. Presim deri te henen.

x- shikoje te henen

y- ta konsumoj iher kete muhabet me babin. Edhe ti konsumoje kete pjesen 30000 euro. Realisht shoku se nuk ja vlen.

x- shiko ku eshte problemi, une nuk kam kohe per te humbur. Do i them: ore vella burrat e huj japin kaq lek. E morin s’e morin?

Kete bisede do boj nuk boj bisede tjeter une. Nuk kam… nuk humb kohe më me kete pune

y- degjo o flori, burrit do ti japim deri 10000 euro dhe t’i mbaroj krejta.

x- a degjon ti? Une nuk humb kohe më me kete pune.

Une do i them burrat e huj japin 10000euro. Je dakord s’je dakord? Kaq.

y- aq

x-pastaj te henen…

y- te henen e diskutojme bashke.

x- ne levizim kete pjesen ketu.

Nuk ke pse, as nuk te detyroj fare per t’a ndjekur ne rruge ligjore, as te t’ them per te paguar 50000euro as qysh tek per t’a ndjek shpejt e shpejt.

Fare. Absolutisht.

I cojme keto qe na kane kerkuar, i bejme te gjitha qysh tek. Prandaj qe jam tek une prandaj s’doja qe t’u perqasja ne kete lloj forme me…

y- shiko, kjo eshte nje forme qe ne Sqiperi zgjidhet vetem keshtu. Keshtu qe e di dhe une

x- une t’i them gjerat tamam sepse nuk ka, as nuk kam, as nuk do bej, as me hyne ne pune fare ketu.

Prandaj s’duhet te vija ne kete pike.

y- shiko, ne kemi fol bashke dhe flasim bashke. Mos e vra mendjen per ate muhabet.

Muhabeti eshte qe une si te shoh i shoh. Une… ajo toke per shembull nuk kushton me shume se aq

x-une te them ty, se 5000 metershin e shohin sikur jane pjesetare

y- po se ne Tirone i **** *****, ne Arbane

x- tani une te ul 70 euro, kjo eshte gjithe situata

y- ne Arbane e ka shit tjetri para meje, e ka shit 16mije leke

x- kjo bisede te ngelet mes nesh

y- po ik o vlla…

x-me shpirt ë. Se s’doja t’u beja fare…

y- ti konsumo kete, une konsumoj. Te henen takohena.

x- dakord te henen takohemi. Hajde ciao, shnet.

y- hajde mirupafshim.