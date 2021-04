Floriana Garo: Të dielën i japim fund qeverisë së vuajtjeve 8 vjeçare. Votojmë nr 9 për Shqipërinë Europiane

Deklarata e zedhenes se fushates, Floriana Garo

Te dashur qytetare te Shqiperise,

Mundesia te cilen kemi pritur per 4 vite eshte me afer se kurre. Ne 3 dite ne do te jemi ne gjendje qe ti japim fund vuajtjes dhe veshtiresive qe kane kapluar vendin tone.

Ne do ti themi lamtumire nje Shqiperie te vjeter e te lodhur,

ne do ti themi lamtumire nje qeverie qe shqetesohet vetem per veten e saj,

ne do ti themi lamtumire premtimeve boshe dhe mosveprimit te nje qeverie te vjeter, dhe do te ndryshojme te ardhmen tone.

Ne nuk duhet ta humbasim kete mundesi.

Ne te gjithe do te dalim, do te votojme per Partine Demokratike e do ta ndryshojme Shqiperine pergjithmone.

Ne do te votojme qe qytetaret shqiptare ta bejne jeten me dinjitet, do te votojme per zhvillimin e Shqiperise, per nje Shqiperi Europiane qe rend drejt progresit.

Ne do te votojme per Shqiperine e shpreses. Shqiperia do te jete krenari per te gjithe ne dhe do te jete e ardhmja per te rinjte tane.

Ne do te votojme per nje qeveri qe kujdeset per njerezit, e qe punon per njerezit.

Me 25 Prill ne te gjithe do te votojme Partine Demokratike me Lulzim Bashen dhe Aleancen per Ndryshim dhe do te sjellim fitoren me te rendesishme ne 30 vite. Suksesin e shqiptareve dhe triumfin e gjithe Shqiperise.

Shqiperia fiton!