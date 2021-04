Oriela Nebijaj me operatorët turistikë: Të dielën votoni PD për Shqipërinë me turizëm 12 muaj

Kandidatja e PD, Oriela Nebijaj u takua me operatorët turistikë për të diskutuar mbi problematikat e këtyre të fundit dhe mbi programin e Partisë Demokratike për këtë sektor.

“Ne kemi qenë bashkë në të gjithë hapësira dhe mundësitë që unë kam pasur, në mënyrë që të jepja unë kontributin tim në gjithçka të mirë që Shqiëpria ka. Por ju e dini se sa shumë gjëra ka nevojë të ndryshojnë në mënyrë që Shqipëria të ketë parësore turizmin.

Nëse kjo ndodh me pak vullnet të mire dhe me pak vëmendje unë jam e sigurt që bëhën mrekullira në këtë vend. Megjithatë nëse ka një problematikë të parë që unë e kam diskutuar me të gjithë ju dhe jam e sigurt që të gjithë kemi qenë në një mendje ësthë fakti që turzmi nuk mund të jetë 2 muaj. Kemi nevojë për turizëm që fillon dhe mbaron në 12 muaj të vitit. Shqipëria e ka të gjithë potencialin për ta patur këtë turzëm dhe për të shkuar më tej.

“Ka shumë fshatra që kanë ngritur bërthama të vogla agro-turistike nga ku do shtrihet i gjithë turizmi në mënyrë kapilare, që ndihmojnë turizmin dhe biznesin e vogël të jetojnë në mënyrë dinjitoze pa qenë nevoja që ti lepihet shtetit per nje asistence apo një ndihmë sado të vogël. Ata mundë të jetojnë me dinjitet nëse së paku i çon rrugën tek fshati përkatës”, tha një prej operatorëve turistikë.

“Sipërmarrjet turistike qofshin ato hoteleri apo touroperator, asgjensitë të gjitha kanë nevojë për unifikimin e TVSH-së. Tjetër gjë që ka interes është zgjatja e sezonit turistik. Si? Është e turpshme të themi që Brezovica është e hapur në të gjithë vitin ndërkohë që Alpet janë të mbyllura për dy borëpastruese”, tha një prej përfaqsuesve të operatorëve turistikë”, theksoi një prej operatorëve.

Kandidatja e PD, Oriela Nebijaj deklaroi se është detyrë e çdo qeverie t’i sigurojë kushtet më minimale çdo inciative familjare apo biznesi për të zhvilluar turizmin.

“Është e dhimbshme të dëgjosh kur ti thua që shteti minimalisht duhet të jetë mbështetës ndaj çdo institucioni biznesi apo familjeje që me atë kontributin e tij minimal dhe të thjeshtë ndërton një frymë shumë të mirë dhe mund të kthehet nesër në një agroturizëm të vërtetë dhe jo të kthehet në një armik. Ky është detyrimi i vetëm që një shtet duhet të ketë dhe një qeveri duhet të ketë, përndryshe kot që e kemi dhe katër vite pastaj janë shumë”, tha Nebijaj.