Video/ Bodigardi i Safet Gjicit godet qytetarin, banorët i dëbojnë nga takimi elektoral

Bodigardi i Safet Gjicit, kryebashkiakut monist të Kukësit, ka goditur një qytetar gjatë një takimi në fshatin Breki. Të revoltuar, banorët e zonës më pas kanë dëbuar nga takimi Gjicin dhe truprojën e dhunshëm. Denoncimi është bërë nga një qytetar i cili i është drejtuar me një mesazh ish-kryeministrit Sali Berisha.

Posimi i ish-Kryeministrit Berisha

Safet Gjici godet qytetarin me badigardin e tij në takim elektoral. Dënoj aktin banditesk të Gjicit të krimit ndaj qytetarit dhe përshëndes banorët e Topojanit për qëndrimin e tyre burrëror. Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital. sb

Përshëndetje Doktor!

Badigardi i Safet Gjicit ka goditur duke përgjakur një banor të fshatit Breki, njësia administrative Topojan në Kukës, gjatë takimit elektoral. Safeti nuk përballon dot fjalët e tyre, u lëshon qentë e tij për t’i goditur. Pas incidentit, fshatarët i kthehen Gjicit dhe e përzënë bashkë me kandidaten e krimit në Kukës me bisht ndër shalë. Këta nuk kanë me argumentin e fjalës, kalojnë tek dhuna.