Skandali/Policia zhduk pamjet e kamerave të sigurisë që filmuan krimin e bandës Rama-Balla në Elbasan

Gazetari i Klan ka konfirmuar se sipas policisë asnjë kamera sigurie nuk ka fiksuar pamjet e krimit zgjedhor të bandës Rama-Balla në Elbasan, ndësa Gazment Bardhi se qytetai i Elbasanit ka kamera sigurie kudo. Pra. duket se kemi të bëjmë me përpjekjen e policisë për të manipuluar ngjarjen e rëndë ku PS blinte vota në mes të Elbasanit si dhe provokoi konfliktin e armatosur.

Drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit , Gazment Bardhi ka treguar në emisionin “Opinion” dinamikën e ngjarjes në Elbasan ku mbeti i vrarë Pjerin Xhuvani.

Bardhi pranoi që PD ka një strukturë për mbrojtjen e votës. Sipas Bardhit, struktura e PD ka ndaluar një person që do të jepte para për blerjen e votës dhe ka njoftuar policinë.

Por, në kohën që policia ka ndjekur procedurat dy grupet janë përplasu me armë zjarri, gjë e cila shkaktoi vdekjen e Xhuvanit.

“Në Elbasan me urdhër politik të Taulant Ballës është ngritur një strukturë kriminale në strukturë janë element të personave të krimit të organizuar të cilët prej ditësh janë përfshirë në krime zgjedhore, intimidim të qytetarëve dhe mbledhjen e kartave. Unë për këtë kam njoftuar SPAK, kam bërë kallëzim penal me emër e mbiemër që të marrin mbikëqyrje këta persona siç kamë vënë në dijen dhe trupin diplomatik. Policia këtu nuk reagon këtu. Ne kemi angazhuar individ që duan që në Shqipëri të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Me dy fjalë ka patur dhe qytetarë të Elbasanit, këta janë individ profesionist pa precedent penal për të mbrojtur votën e qytetarëve të Elbasanit. Nuk ka asnjë rast të vetëm që këto grupe të kenë ndaluar automjete të tjera. Qytetarët terrorizohen nga bandat e Taulant Ballës.

Personat e PD nuk janë të armatosur, me përjashtim të Paplekajt i cili mban armë me leje dhe e mban në 24 orë. Me armë kanë qenë të pajisur individët e tjerë, Zona ka qenë me kamera, anëtarët e krimit të organizuar, personi që ka qëlluar i pari Klement Xhaferi dhe një shpur tjetër me makina të blinduara kanë sulmuar me armë natarët e strukturës së votës. Policia u ka kërkuar personave që të ndalojnë dhe në këtë moment shpura e tyre u ka drejtuar armët policisë. Janë plagosur dy ish-efektivë dhe më pas kanë ndërhyrë personat e strukturës së mbrojtjes së votës.”-tha Bardhi.

Mesditën e sotme rreth orës 14:00 në lagjen “5 Maji” përpara zyrës elektorale të PD-së në Elbasan ndodhi përplasja me armë me prapavijë politike. Në përfshirë ishin dy grupe, PS dhe PD. Nga grupi i PS-së, si pasojë e shkëmbimit të zjarrit humbi jetën Pjerin Xhuvani dhe u plagos dhëndri i tij Eltjon Bodinaku.

Ndërkohë që nga grupi i PD-së u plagosën Emiljan Prenga 39 vjeç dhe Pavlo Vuksani 50 vjeç. Autori i vrasjes së Xhuvanit sipas policisë është Arbër Papleka, gjithashtu pjesë e PD-së në Elbasan. Konflikti mes palëve nisi pas denoncimit të grupit të PD-së se në zonën e “5 Majit” po lëvizte një makinë ku socialistët po shpërndanin lekë për zgjedhjet. Në kërkim për ngjarjen është shpallur Kelmend Xhaferri i njohur edhe si Kel Çami