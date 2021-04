Zbardhen detaje të reja nga ngjarja e rëndë në Elbasan, ku mbeti i vdekur Pjerin Xhuvani.

Burime nga policia thanë më herët se autori i dyshuar është vetëdorëzuar në polici, ku edhe ka dhënë dëshminë e tij.

Arber Paplekaj i dorëzuar në polici, në deklaratën e tij paraprake është shprehur se ka qëlluar për vetëmbrojtje.

Paplekaj mësohet se ka thënë se personat që po lëviznin me makinën me para dhe karta identiteti kanë qëlluar me arme ndaj tyre, pasi i kanë ndaluar për t’i denoncuar në polici.