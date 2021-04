Sondazhi i ri i Antonio Note: Opozita fiton zgjedhjet me 6% më shumë deri tani, PD rrit mbështetjen

Të gjitha sondazhet nxjerrin fituese koalicionin opozitar. Një tjetër sondazh i italianit Antonio Note dhe televizionit Ora-News konfirmon opozitën fituese.

Kur kanë mbetur vetëm pak orë nga 25 prilli, këto të dhëna janë një fotografi e freskët e situatës politike.

”Fushata elektorale spostoi shumë vota. Si PS dhe PD kanë ndrysuar shumë orientimin e votës. Është një fushatë elektorale që po funksionon shumë” tha Noto duke nënvizuar se të pavendosurit janë akoma të shumtë dhe rezultati i 25 prillit është akoma i hapur

“Të dhënat e fundit kanë ardhur mbrëmë vonë. Në ditën e sotme sondazhi është përpunuar. Kemi një fotografi të freskët të ditëve të fundit. 18- 20 % të pavendosur janë një nivel shumë i lartë” u shpreh Noto.

Nëse zgjedhjet do ishin sot, Opozita e Bashkuar merr 50% të votave dhe PS 44.5%.Ja shanset për partitë e tjera. Nëse qytetarët shqiptarë do të ushtronin të drejtën e tyre të votës sot, 20 prill 2021, opozita e bashkuar do të fitonte zgjedhjet me 50% të votave, respektivisht 44.5% PD dhe aleatët dhe LSI me 5.5%.

Partia Socialiste do të merrte 45.5% të votave.

Në sondazhin e pestë kombëtar për 25 prillin të Rtv Ora dhe Antonio Noto shanset për marrjen e një deputeti e ka dhe PSD e Tom Doshit dhe Nisma Thurje, ndërsa dy deputetë partitë e tjera.

Krahasuar me sondazhin e 6 prillit, PS ka një rënie me 0.5%, PD rritje me 0.5% dhe LSI rënie me 2.5%.