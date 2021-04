“Shkodra e nëpërkëmbur nga Rilindja”, banorët: Në 8 vite nuk ka patur investime të huaja, papunësia është rritur

Bushati: “Kryeministri i ardhshëm Basha do t’i kthejë Shkodrës vëmendjen e duhur. Angazhohem se do të sjellim fonde dhe investime të huaja”

Janë lodhur dhe ndihen të harruar nga premtimet që qeveria Rama ka bërë prej 8 vitesh, banorët e lagjes Perash kërkojnë ndryshimin për problemet që hasin çdo ditë.

Drejtuesi politik i partisë demokratike për qarkun Shkodër,Helidon Bushati zhvilloi një takim këto banorë dhe dëgjoi ankesat e tyre.

Këto të fundit flasin për braktisje dhe janë ngopur nga mashtrimet, ku prej 8 vitesh Shkodra nuk njeh fonde nga rilindja, varfëroi shkodranët, rriti papunësinë dhe largoi të rinjtë.

Bushati u angazhua se qeveria dhe kryeministri i ardhshëm Basha do të përkrahin Shkodrën dhe qytetarët e saj , duke sjell më shumë fonde dhe investime në këtë qytet, të cilin Rama prej 8 vitesh e ka nëpërkëmbu.

Drejtuesi politik, shpalosi programin e partisë demokratike ku tha se në qendër të vëmendjes do të jetë mirëqënia e familjes shqiptare.

Helidon Bushati: Jemi disa ditë larg , nga dita e madhe e 25 prillit, ditë historike për Shkodrën dhe për të gjithë Shqipërinë. Është një moment që pas 8 viteve nëprkëmbje të qeveris rilindase bëhet ndarja midis ndryshimit aq shumë të pritshëm, aq shumë të nevojshëm , jo vetëm për qytetin e Shkodrës , jo vetëm për ju por për të gjithë Shqipërinë, apo shkatërrimit të mëtejshëm sepse kanë qenë 8 vjet shkatërrim.

Çfarë ndodh sot?

Sot papunësia rritet në mënyrë galopande, largimi i të rinjve, largimi i banorëve të Shkodrës është dicka e prekshme në cdo lagje, mbyllja e bizneseve shihet në rrugët kryesore të Shkodrës, asnjëherë më parë nuk është parë një shkatërrim dhe një largim I tillë nga qyteti I Shkodrës.

Banori 1: 42 % e qarkut Shkodër janë papunë , nuk e di çfarë planit keni ju, partia demokratike se si do të vendosni për këtë kontigjent të papunësh dhe cfarë plani do të keni ju për të ardhmen e tyre. Shkodra është e diskriminume në të gjitha format.

Helidon Bushati: Unë do të mundohem maksimalisht si djalë Shkodrët, për me sjell punësim nëprmjet rritjes së investimeve, kjo është rruga. Nëpërmjet krijimit të vendeve të punës nga rritja e biznesit, nga tërheqja e investimeve të huaja. Përmirësimi i klimës së biznesit në Shkodër do të bëjë që potencialet e Shkodrës të rriten dhe të zhvillohen. Ai zhvillim që ndodhi edhe në 8 vjecarin që ndodhi në vitet 2005-2018 ku ne jemi dëshmitar që me qindar e mijëra shkodran u rikthyen në Shkodër për të investuar, për të hapur biznese, për të krijuar vende pune. Ky duhet të jetë modeli për pas 25 prillit, përmirësimi i klimës së biznesit, tërheqja e investimeve të huaja.

Banori 2: Nuk të pyet kush ça ke ba, ça je tu ba. Investimet nuk mund të vijnë kërkush i huaj të investoj në këto kushte që janë se i kanë marr e i kanë rrah investitorët e huaj, e i kanë plagose I kanë çu në spital.

Nuk vjen kush me investu, se s’janë të marrë ato me tret pare në Shqipëri, i presin diku tjetër ma mirë, prandej me ba ligj.

Helidon Bushati: Ne do të vazhdojmë aty ku lamë projektet tona duke përmirësuar padyshim secilin prej aspektev. Jemi të gatshëm për të ndërmarrë sfidat me të cilat na përball koha, sfida shumë të mëdhaja. Shikoni Malin e Zi, Maqedonin, Serbi, Kroacinedhe Kosovën janë shumë më përpara përsa i përket biznesit, tërheqjes së investimeve të huaja, krijimit të vendeve të punës, klimës së biznesit. Prandaj ne ndërmarrim dhe marrim përsipër sfidat që të rikthejmë Shkodrën, Shqipërinë në rrugën e integrimit të Bashkimit Europian, në rrugën e standarteve europiane.

Banori 3: Më qëlloi para 5 vjetësh me punu me një nga anëtarët e parlamentit të bashkimit europian, kishte ardh në Shqipëri dhe ishte taku me disa personalitete tona. I bana vetëm një pyetje të thjeshtë, ju lutem si ja jepni dorën këtij të korruptuaritedhe ajo mu përgjigj thjesht ti i jep votën, unë i jap dorën. Prandaj kujdes kur i’a jepni votën.