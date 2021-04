PD: Qytetarët janë të etur për një qeveri që punon për ta. Votoni 9 dhe Lulzim Bashën për rikthimin e shpresës

DEKLARATE E PARTISE DEMOKRATIKE, ZEDHENESJA E FUSHATES FLORIANA GARO

Te dashur qytetare te Shqiperise,

Ne jemi me pak se 100 ore perpara dites se zgjedhjeve. Te gjithe qe kane marre pjese ose qe kane ndjekur udhetimin e Lulzim Bashes nga jugu ne veri me siguri kane perjetuar deshiren e zjarrte per ndryshim te qytetareve Shqiptare.

Dhjetra e qindra mijera mbeshtetes jane te etur per shprese dhe per nje qeveri qe punon per ta.

Qytetare qe duan qe Shqiperia te bashkohet me vendet fqinje qe po lulezojne. Qytetare qe I thone mjaft me 8 viteve te Rames ne vend-numero.

Populli shqiptar do qe Shqiperia te nise nje rrugetim suksesi dhe prosperiteti.

Nese gjithkush qe deshiron ndryshim del perpara dhe I jep ze Aleances per Ndryshim- Rama do te humbe dhe Shqiperia do te korre nje fitore te thelle.

Me 25 Prill, votoni numrin 9 per Partine Demokratike me Lulzim Bashen dhe Aleancen per Ndryshim per ti ri-sjelle njerezve shpresen.

Shqiperia fiton!