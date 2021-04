Elmira Qokaj: Vij nga radhët e Partisё Socialiste pёr tё mbështetur zotin Basha dhe Partinё Demokratike

Në takimin që zhvilloi kryetari i PD, Lulzim Basha me gra në kryeqytet, e mori fjalën edhe Elmira Qokaj, e cila u shpreh se, vjen nga Partia Socialsite për të mbështetur zotin Basha dhe Partinë Demokratike.

Ajo u shpreh se, e kishte marrë këtë vendim sepse siç tha ajo, "unё mbi tё gjitha jam nёnё dhe dua mё tё mirën pёr fëmijët e mi, pёr shёndetёsinё, pёr arsimin e tyre qё tё nesërmen e tyre mos tё ikin jashtë vendit por tё qëndrojnë tё jetojnë këtu nё Shqipëri".

Fjala e Elmira Qokajt

Unё quhem Elmira Qokaj, njësia 11. Vij nga radhët e Partisё Socialiste, rrjedh dhe nga familje me prejardhje socialiste.

Faleminderit!

Jam këtu sot pёr tё mbështetur zotin Basha dhe Partinё Demokratike.

Pse do tё thoni ju? Sepse unё mbi tё gjitha jam nёnё dhe dua mё tё mirën pёr fëmijët e mi, pёr shёndetёsinё, pёr arsimin e tyre qё tё nesërmen e tyre mos tё ikin jashtë vendit por tё qëndrojnë tё jetojnë këtu nё Shqipëri.

Pёr njё tё ardhme mё tё mirё qё besoj se ёshtё mё mirё me Partinё Demokratike me zotin Lulzim Basha, me programin e tij mbështetës pёr gruan shqiptare, pёr familjen shqiptare.

Ju ftoj tё gjithëve qё mё datë 25 prill tё votoni Partinё Demokratike pёr tё ardhmen e fëmijëve tanё. Suksese dhe ju uroj fitore.

Faleminderit!