Bardhi në Gramsh: Në 25 prill votojmë ndryshimin! Kush nuk mban angazhimet, nuk duhet të kërkojë pushtet

Drejtuesi Politik i PD për Qarkun e Elbasanit, Gazment Bardhi u takua me banorë të zonës Pishaj në Gramsh, ku foli për zgjedhjet që kanë përpara tyre shqiptarët të dielën e 25 Prillit. Bardhi theksoi se kudo ka konstatuar nevojën e ngutshme për ndryshim, dhe kjo bëhet e mundur vetëm duke votuar PD, numrin 9.

“Në datën 25 çdo shqiptar do të duhet të marrë një vendim, dhe kësaj here vendimin është shumë i thjeshtë. Nga njëra anë është alternativa që ofron Edi Rama, që thotë të rrimë kështu siç jemi se jemi mirë, punë ka sa të duash po shqipatrët janë dembelë, dhe e kanë mendjen të thashesthemet dhe duhet të vazhdojme, thotë ai, se nuk kemi asnje arsye për të ndryshuar. Nga ana tjetër, ne themi se Shqipëria ka venojë të ndryshojë prandaj kemi bërë dhe një plan pune për të dalur nga kriza ku jemi zhytur”, u shpreh Bardhi.

Ai shtoi se më i penalizuari në këto 8 vite qeverisje ka qënë fshati. Dhe ndaj fshati është në krye të prioriteteve të planit që ka PD, për ta nxjerrë nga varfëria e për të mundësuar kushte për jetë të mirë e mirëqënie.

“Ne kemi bërë një plan pune, më së pari për të ndihmuar ekonominë, për të ndihmuar bzinesin për të gjeneruar sa më shumë vende punë, për të kthyer syte nga fshati, për faktin e thjesht se në këto 8 vite ka qënë shumë herë më i braktisur krahasuar me qytetin. Edhe pas asaj që u quajt rëndom, reformë territoriale e 2015, që hoqi komunat, praktikisht fshati ngeli pa asnjë shërbim. Ju sot paguani çdo taksë, taksë gjelbërimi, taksë pastrimi, taksë ndriçimi, taksë toke, taksë ndërtesë, të gjitha llojet e taksave. Ndërkohë që paguani, nuk merrni asnjë shërbim dhe kjo na ka bërë që ta vendosim fshatin në krye të prioriteteve”, pohoi Bardhi.

Drejtuesi politik vuri në dukje modelin dhe standardin e ri që PD kërkon të vendosë në politikë, që ka të bëjë me mbajtjen e angazhimeve, dhe në rast të kundërt, largimin.

“Kudo ku kemi shkuar, kemi dëgjuar nga të gjithë, qoftë demokrat apo socialist, dhe ajo fjali që na bashkon, është: kështu nuk shtyhet më, me keq se kaq nuk kemi qënë kurrë, nuk mund të vazhdojmë më me këtë gjendje. Ka nevojë për ndryshim, kështu që vendimin dhe përgjegjësinë për atë që ndodh në datë 25, e ka gjithsecili prej jush dhe ne kemi përgjegjësinë e madhe për të mos zhgënyer besimin dhe shpresën tuaj të fundit për atë që vjen pas datës 25. Ne kemi zgjedhur të marrim përsipër pak gjëra, nuk u ofrojmë njerëzve merkulli se askush nga ju nuk pret mrekulli por ofrojmë normalitet.

Prandaj, na duhet ndihma juaj në datë 25 që të kemi mundësi të vëmë në jetë atë plan emergjent, që ta nxjerrim Shqipërinë nga gjendja ku ka ngelur në vend numëro këto 8 vite. Dhe sigurisht nuk është problem vetem të ikë Rama, do të duhet të ikë modeli që ai ka ngritur. Ndaj Lulzim Basha ka thënë publikisht, dhe unë e përsëris kudo, që iki nëqoftëse ne nuk i qëndrojmë qoftë edhe një angazhimi të vetëm nga ato që kemi marrë përsipër. Ky është një standard i ri politik, ne jemi në karrike falë pushtetit që marrim nga ju, dhe nëse nuk u kthejmë mbrapsht besimin që marrim, do të duhet të hapim krahun, kaq e thjesht është. Unë jam besim plotë që ne ketu në Gramsh dhe kudo në qarkun e Elbasanit do marrim rrezultatin historik”, deklaroi Gazment Bardhi.