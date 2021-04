Basha: Shqiptarët nuk duan që vendi të shkojë drejt një diktature me pasoja shkatërrimtare

Lulzim Basha: Unë të garantoj që fjalën e dhënë dhe besimin që kam që Shqipërisë deri sat ë futet në Bashkimin Europian i lypset një kufizim i pushtetit do ta mbajë dhe do ta mbajë në 3 drejtime kryesore duke forcuar opozitën e ardhshme si institucion po duke i dhënë më shumë fuqi opozitës së ardhshme sepse opozita në fakt zoti Rakipi ka për detyrë të kontrollojë qeverisjen duke siguruar që reforma në drejtësi të jetë një sukses dhe të ju japi shqiptarëve një nga tre kolonat e pushtetit politik dhe duke kufizuar mandatin e kreut ekzekutivit në 2 mandate, jo më shumë se 2 mandate të paktën deri sa Shqipëria të bëhet anëtare e Bashkimit Europian, sepse unë mendoj në fakt besoj edhe përtej kësaj port ë paktën deri sa të jetë anëtare e BE-së në qoftë se nuk i realizon dot për 8 vite.

Ylli Rakipi: Kryeministri ju fton të braktisni Sali Berishën dhe Ilir Metën që të bashkoheni në një koalicion me të. Çfarë është kjo ftesë? Përse e bën Rama këtë gjë?

Lulzim Basha: Tani më mirë se sa një mik dhe kolegu juaj unë nuk mund ta them pse-në e kësaj. Pyetja që shtrove është e drejtë dhe që të jetë e plotë është: si ka mundësi që një njeri që e kaloi të gjithë fushatën elektorale si një satelit i kandidatit për kryeministër. Pra kryeministri në ikje sillet rrethe qark fjalimit tim, çdo pjese të programit, merret me gjithçka me veshjet, me flokët. Pra e gjithë fushate e tij është një satelit i fushatës time.

Ylli Rakipi: Tërësisht negative.

Lulzim Basha: Tërësisht negative. Çne un kujtua ky ditët e fundit ta bëjë këtë ftesë. Përgjigja është fare e thjeshte zoti Rakipi. Njësoj si shumica dërrmuese e shqiptarëve edhe Edi Rama e ka mësuar se me 25 prill do të do të humbë. Ndaj do mundohet të hapë një deriçkë për tu bërë pjesë e qeverisjes sonë. Përgjigjja ime është e qartë dhe e prerë. Njeriu që për 8 vite nuk bëri asgjë, që dështoi nga premtimi i parë që bëri, që brenda vitit të parë do të hapte negociatat dhe Shqipëria akoma është në fund të listës për sa i përket hapjes së negociatave madje me kushte të shtuara. Njeriu që e zhyti vendin në varfëri, sot kemi zyrtarisht pagat më të ulëta në Europë. Njeriu i cili shkaktoi largimin më masiv të Shqiptarëve që nga koha e vitit 1990-’92. Ky njeri kurrsesi nuk mund të jetë pjesë e bashkëqeverisjes tonë. Bashkëqeverisja jonë, e Aleancës për ndryshim, në mënyrë të prerë, jo. Sepse Shqipëria nuk mund të ndryshojë pa larguar Edi Ramën. Këtë e ka kuptuar i madh dhe vogël, këtë e ka kuptuar demokrat e socialist dhe 25 prilli bëhet për një pyetje të vetme. Edhe 4 vjet të tjera si këto që shkuan dhe me të gjithë problemet e ekonomisë, papunësisë, të kostos së jetesës, të shëndetësisë, të arsimit dhe bllokimin, izolimin e Shqipërisë nga Europa apo ndryshimin?!