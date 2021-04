Garo: Më 25 prill kemi rastin për t’i dhënë fund këtij dëshpërimi që na kapluar prej 8 vitesh

DEKLARATE E ZEDHENESES SE FUSHATES SE PD, FLORIANA GARO

Te dashur qytetare,

Per 8 vitet e shkuara ne kemi pare sesi vendet fqinje prane nesh kane lulezuar!

Kemi pare sesi vendet me nje fillim te ngjashem si ne si Kosova dhe Mali i Zi po bejne nje progres te konsiderueshem ne cdo fushe.

Qe nga rritja e pagave minimale tek zhvillimi i turizmit, ekonomia e fusha te tjera te rendesisshme.

Ne keto 8 vite ne kemi hedhur hapa mbrapa per t’u listuar si vendi i fundit ne Europe ne shume fusha:

Pagat minimale me te uleta ne Europe jane pikerisht ne Shqiperi, ne kemi nje sistem taksimi te prapambetur, nje turizem ne regres, te rinj qe ndjejne lodhje shpirterore e mendore.

Ka vetem nje arsye per kete boshllek mes nesh dhe fqinjeve tane. Nje qeveri qe per ta funksionon dhe per ne jo.

Edi Rama dhe premtimet e tij boshe qe kane sjelle deshtim ne Shqiperi.

Ne me shume pak sesa 7 dite, ne do te kemi rast per t’i dhene fund ketij deshperimi qe na kapluar.

Te gjithe ne, duhet te shkojme e te votojme numrin 9 per Partine Demokratike dhe Aleancen per ndryshim per te risjelle shpresen. Shqiperia fiton!