Kampionati simbolik i të rinjve demokratë, Bardhi: Do ta rikthejmë traditën e pasur të sportit në Elbasan

Sa herë PD është në qeveri, Shqipëria është e para. Andi Lila: Nxjerrim sportin nga harresa!

Të rinjtë demokratë të Qarkut të Elbasanit organizuan një minikampionat futbolli. Në ceremoninë e mbylljes, ishte i pranishëm Drejtuesi Politik, Gazment Bardhi, kandidatët për deputetë dhe kordinatori Kombëtar i PD për Sportet, Andi Lila. Gazment Bardhi u shpreh se nesër në qeverisje do të rikthejë traditën e pasur të Elbasanit dhe bashkive të tjera, në sporte.

“Tani, ndeshjet i kanë edhe fitoret edhe humbjet. Elbasani është dega më e madhe ka shumë vota e do të na i prijë fitores në gjithë qarkun e Elbasanit në zgjedhjet e 25 prillit. Fitorja juaj është ogur i mirë. Si rregull, presim nga Peqini që të jetë në vend të dytë edhe në zgjedhje. Andin ju e njihni, përveçse është shoku im që unë jam rritur që në kopësht me të, është edhe kordinator për sportet në PD. Në fakt, ne kishim planifikuar të bënim një takim për sportin, edhe për faktin që Elbasani e ka pasur në traditë, por për fat të keq, si në çdo gjë që ka qënë traditë, këto tetë vite e ka humbur.

Ka pasur traditë sportin, ka ngecur në vend, dhe ka bërë hapa mbrapa, ka pasur traditë artin, na e ka zëvendësuar me bandat, ka pas traditë dijen dhe e kanë zëvendësuar me injorancën që na qeveris edhe në qytet. Prandaj, siç do ta çlirojmë Elbasanin nga bandat dhe nga injoranca, do ta çlirojmë dhe sportin nga keqmenaxhimi. Do t’i japim Elbasanit, por edhe Shkumbinit, Peqinit dhe gjithë ekipeve të qarkut atë vend që kanë pasur në historinë e futbollit shqiptar. Sa herë është PD në pushtet, Elbasani është në vend të parë, Peqini është në vend të parë, Shqipëria është në vend të parë. Sa herë vijnë këta, Shqipëria gjithmonë është e fundit, prandaj është shumë e rëndësishme data 25”, u shpreh Bardhi.

Ish-ylli i Kombetares, Andi Lila tha se PD do të investojë në fushën e sporteve, me projekte konkrete e serioze, dhe jo me mashtrime të tipit, Shkumbini Channel.

“Unë jam shumë i lumtur më thënë të drejtën sepse këtu kemi ardh për të luajtur ndeshjen dhe kam emocione të jashtëzakonshme në këtë qytet. Partia Demokratike, mbas datës 25 prill, do ta ketë sportin prioritet për shkak se sporti është një nga subjektet me të persekutuara në këto tetë vite. Sporti është lënë në harresë, është lënë në fund fare. Sporti është diçka shumë e madhe për të rinjtë tanë, që mbi të gjitha i largon edhe nga veset. Padiskutim infrastruktura është prioriteti jonë.

Padyshim ne nuk do bëjmë premtime si në 2013-ën, që thanë do bëjmë Shkumbini Channel, do bëjmë akademi, do bëjmë binjakëzim me Lacion….. ndërkohë që Shkumbinin e mori lumi, shkoi në det, me keqardhjen më të madhe padiskutim, por ishin përralla me mbret… për Sopotin dhe Librazhdin do bënim binjakëzim me Barjan Mynih-it, këto janë çmendurira. Ne padiksutim duhet të vëmë themele të fuqishme dhe themele të forta për sportin në Shqipëri. Që të ecë përpara Elbasani, Peqini dhe e gjithë zona, infrastruktura është detyrim kombëtar i partisë tonë”, tha Amdi Lila.