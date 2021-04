Spaho: Në 25 Prill shqiptarët votojnë ndryshimin historik për të ardhmen europiane

Në vijim të takimeve intensive fshat më fshat, kordinatori i Korçës, Edmond Spaho ishte në Çaushli dhe Blace. Banorët iu ankuan zotit Spaho për krizën në shitjen produkteve nën koston e prodhimit, si dhe për mungesën e subvencioneve, të cilët në tetë vite të qeverisjes Rama i kanë shkuar vetëm grumbulluesve dhe mbështetësve të majtë në këtë sektor. Zoti Spaho u tha fermerëve dhe banorëve se qeveria Basha ka një plan konkret të mbështetjes së sektorit të bujqësisë, si bazë e ekonomisë së vendit, përmes subvencioneve të konsiderueshme, uljes së ndjeshme të taksave dhe tarifave për zhvillimin social të familjeve në fshat.

Spaho sqaroi se subvencionet prej 100 milion euro në vit do të shkojnë direkt tek fermeri që investon tërë mundin e jetës tek prodhimet bujqësore. Financimi me 50 milion euro në vit në mekanikën bujqesore, sistemin e vaditjes dhe kullimit do modernizojne bujqesine shqiptare “Vendimi i parë i Bashës kryeministër do të jetë heqja e taksës së qarkullimit prej 320 lekësh, në mënyrë që çmimi i karburantit të ulet.

Duke shpjeguar politikat e zhvillimit socialekonomik, Spaho konfirmoi sërish dyfishimin e ndihmës ekonomike, rritjen e pagave dhe pensioneve prej 25 përqind dhe uljen e ndjeshmë të pagesave të prapambetura të sigurimeve shoqërore, të cilat këto vite rëndojnë së tepërmi të ardhurat e një familjeje në fshat.

“Në 25 Prill vota për numrin 9 për partinë Demokratike nuk është vetëm për fitore politike, por ajo është vota për ngritjen ekonomike të familjeve shqiptare në fshat dhe qytet, është votë e ndryshimit historik për një të ardhmen europiane të Shqipërisë”, tha Spaho.