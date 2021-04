PD marrëveshje me Sindikatat e Pavarura: Rritja e pagave dhe kushte më të mira të punës!

Paloka: Edhe socialistët po votojnë programin e PD

Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura Shqiptare kanë firmosur sot marrëveshjen për zgjidhje e dosa problemeve kyçe të punëtorëve nga qeveria e ardhshme e PD. Nënkryetari Edi Paloka, i cili firmosi marrëveshjen, tha se ajo do të zbatohet në bashkëpunim me sindikatat, sapo PD të nisë drejtimin e vendit me votën e të gjithë shqiptarëve, pa dallime partiake.

Pikat kryesore të kësaj marrëveshje janë rritje e pagës minimale 300 euro, riorganizimi dhe vendosja e ministrisë së punës, e cila u hoq nga qeveria aktuale, rishikimi i statusit të minatorit, heqja e akcizës së naftës, ngritja e pensioneve, ngritja e pagave të punonjësve të arsimit.