Aksioni ligjor kundër Ramës, patjetër!

Nga Redin HAFIZI

Une akuzoj Edi Ramen se ka urdheruar nxjerrjen e te dhenave personale nga gjendja civile per interesa partiake. Ky eshte krim i rende dhe dikush duhet te paguaje, nderkohe qe shpresoj te mos paguajne serish qytetaret. Per kete qellim une bera kerkimin tim dhe gjeta disa te dhena, megjithate besoj se ne kete skandal patronazhistet mund te merren ne pyetje nga drejtesia per te arritur tek kreu i patronazhisteve dhe tek Edi Rama.

Sapo pashe qe ky individ ne profilin ne foto eshte patronazhisti im. Duket nje familjar i rregullt dhe ia bej hallall parate qe ka fituar nga PS pasi ka kerkuar te kerkoje per mua. Megjithate ka gjetur pune te thjeshte, pasi une kam kerkuar gjithnje te jem nje liber i hapur dhe te mos fsheh asgje. Nderkohe nje gje e them me siguri dhe ketu nuk e ka fajin Ergesti, por qeverria e Shqiperise. Une e akuzoj Edi Ramen se ka urdheruar nxjerrjen e te dhenave personale nga gjendja civile per interesa partiake.

Edhe pse kryeministri vazhdon te deklaroje se te dhenat jane kerkuar dere me dere, nuk besoj se emrin e babait do e jepja gabim, nese dikush do me trokiste ne dere. Vetem ne gjendje civile emri i babait tim ka qene gjithnje gabim, pasi kurre nuk e kane njohur emrin Memtaz, por gjithnje ka qene Myftar, Mentor, Muntaz dhe ne versionin elektronik pashe vete kur nxorra pashaporten dhe karten e identitetit ne konsullate ne NYC se emri i babait tim ishte shnderruar ne Mymtar. Ashtu e lame, pasi nuk rregullohej dot asgje nga NYC. Pra une jam i bindur 100% se me qytetaret Shqiptare eshte abuzuar, pasi i besuan qeverrise dhe ajo i nxorri ne treg.

Eshte fakt qe kurre nuk i duhet besuar qeverrise, ndaj qytetaret votojne per programe qe sjellin ne sisteme qeverrisese. Ka sisteme qe i japin pushtet qytetarit, nderkohe qe ka edhe sisteme qe i japin fuqi pa kufi qeverrise qe te kontrolloje dhe te perdore qytetarin. Kete beri Edi Rama dhe kulmin e arriti me ekspozimin e te dhenave personale qe disponojne zyrat e shtetit. Ne kete rast shteti ka falimentuar perballe nje skeme mafioze te shpikur nga ish sherbimet sekrete te lindjes ish komuniste.

Ne kete projekt Rama ka ne krah mjeshtrin e sigurimit te shtetit Gramoz Ruci. Nderkohe kur flasim per skeme mafioze, eshte ne nderin e qeverrise te shpalle kapitullimin per te mos vazhduar me mashtrime. Te gjithe Shqiptaret duhet te dine se ne momentin kur te dhenat e tyre jane ekspozuar, atehere mafia mund te prodhoje karta krediti, mund te hape llogari bankare, qe mund t’i kushtojne shtrenjte qytetareve ne Shqiperi. Kur them shtrenjte eshte deri ne shkaterrimin e jetes. Prandaj them se qyqaret qe perdoren per patronazhiste jane pjesa humoristike qe nuk duhet te na marre kohen qe duhet shpenzuar per ngritjen e nje aksioni ligjor, me firma qytetaresh qe ndjehen te kercenuar dhe qe te kthehet ne nje ligj pa interpretim por vetem me citim te qarte ne te ardhmen.