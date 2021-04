“Sporti larg politikës”, PD apel anëtarëve të KOKSH, Andi Lila: Mos u përçani nga qeveria në ikje për Fidel Yllin

Zgjedhjet për Presidentin të shtyhen dhe kandidatët aktualë të votohen pa përjashtuar federatat anëtare

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, ANDI LILA, KOORDINATOR PËR SPORTIN

Të dashur qytetarë!

Shumë prej jush jeni mësuar të më shihni me fanellën kuqezi të kombëtares sonë të futbollit, gjithmonë në kërkim të fitores, gjithmonë në përpjekje për t’ju bërë krenarë!

Edhe sot, nga ky pozicion i ri, misioni është i njëjtë: Shqipëria duhet të bëhet një vend më i mirë, edhe përmes sportistëve të saj. Por kemi një pengesë në këtë mision.

Në ditët e fundit para largimit, partia në pushtet po kërkon të politizojë edhe sportin, duke marrë nën kontroll Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar.

Duke zhbërë rregullat që pengonin kontrollin nga politika të sportit, qeveria lejoi ndryshimet në statutin e Komitetit Olimpik për të përfshirë në garën për organet drejtuese të Komitetit edhe politikanët aktivë.

Statuti e ndalonte një gjë të tillë, derisa qeveria aktuale vendosi të ndërhyjë për të emëruar deputetin e saj Fidel Ylli, si president të Komitetit Olimpik Shqiptar.

Me këtë qëllim të papranueshëm dhe të dëmshëm për sportin, këto ditë janë përjashtuar nga procesi i zgjedhjes disa nga federatat më të rëndësishme në vend.

Edhe më herët, Partia Demokratike e ka bërë të qartë qendrimin e saj: Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar duhet të mbetet një organizëm i pavarur. Ai nuk duhet vënë në shërbim të interesave të pushtetit, por në shërbim të interesit të sportistëve të talentuar dhe imazhit të Shqipërisë në botë.

Në programin për sportin, ne kemi parashikuar se rruga për zhvillimin e sportit është ajo e bashkëpunimit ndërmjet të gjithe aktorëve dhe faktorëve të sportit, mes të cilëve edhe e Komitetit Olimpik.

Por përjashtimi i anëtarëve dhe politizimi i Komitetit është pengesë për këtë bashkëpunim pas zgjedhjeve të 25 Prillit.

Përjashtimi nga vendimarrja i disa nga Federatat më me peshë të KOKSH-it nuk është as në frymën e olimpizmit dhe as në frymen e bashkepunimit.

Ndërhyrja e qeverisë në sport është e gabuar dhe dëmshme.

Ne nuk kemi ndërhyrë duke shprehur preferenca për kandidatët për President të KOKSH, porn ë nuk mund të heshtim përpara akteve arbitrare që kanë për qëllim kapjen politike nga qeveria në ikje e Komitetit Olimpik.

Gjendja në këtë organizëm ëhstë shumë kritike, pork jo nuk justifikon marrjen nën kontroll nga politika, dukë përçarë sportin, vetëm për të bërë deputetin socialist Fidel Ylli President të KOKSH-it.

Që kjo situatë të ndalojë dhe të gjitha palët të vënë interesin e sportit mbi interesin partiak, partia Demokratike ka një apel sot për të gjithë drejtuesit e Komitetit: Të shtyjnë zgjedhjet e datës 17 Prill dhe të njëjtët kandidatë për President të KOKSH të konkurojnë duke u votuar nga të gjitha Federatat anëtare të KOKSH, pa përjashtuar asnjërën.

Ky është kontributi më i mirë që mund të japim për sportin në këto momente dhe është mesazhi më i mirë që u çojnë sportdashësve. Mentaliteti se qeveria vendos për sportin duhet të marrë fund!

Nuk është kurrë vonë për ndryshim!