Shqipëria është një perlë e Europës, Rama nuk ka bërë asgjë për infrastrukturën për turizmin

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, ZËDHËNËSJA E FUSHATËS SË PD, FLORIANA GARO

Shqiperia eshte nje perle e mrekullueshme e Europes.

Panoramat dhe plazhet tona duhet te prisnin miliona turiste cdo vit, por Rama nuk ka hedhur asnje hap ne kete fushe ne 8 vite…

Ai nuk ka bere asgje per te kuptuar potencialin e turizmit.

Fqinjet tane, Kroacia, Sllovenia, Montenegro, Bullgaria dhe Greqia po e bejne te lulezoje industrine e turizmit. Nderkohe, Shqiperia jone e bukur ka mbetur prapa.

Rama nuk ka bere asgje per te krijuar nje infrastrukture te mire per turizmin- nuk ka as aeroporte, as rruge dhe as hotele ose mundesi akomodimi.

Nderkohe qe ne, me partine demokratike kemi ndertuar plane te detajuara ne favor te infrastruktures qe do ta ktheje Shqiperine ne nje qender terheqese per turistet ane e mbane botes.

Me 25 Prill, votoni 9 per Partine Demokratike dhe Aleancen per Ndryshim dhe kthejeni turizmin ne nje krenari kombetare!