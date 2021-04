Superskandal! Berisha: Shqiptarët po vaksinohen me vaksina që kanë skaduar më 9 prill

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka denoncuar superskandalin e vaksimnimit me vaksina të skaduara. Berisha ka publikuar denoncimin e një mantelbardhi, i cili shkruan se, rreth mesditës vaksinimi është ndërprerë për rreth 1 orë pasi mjekët vaksinues konstatuan që vaksinat e ardhura së fundmi kanë datën e skadencës 09.04.2021.

Denoncimi i ish-Kryeministrit Berisha

Superskandal!

Ndal vaksinimit elektoral te qytetarve me vaksina te skaduara.

Prej 10 ditësh shqiptaret vaksinohen me vaksina te skaduara.

Bluzat e bardha ndërpresin procesin e vaksinimit.

Xhahili i Surrelit detyron vazhdimin e tij!

Miq, ne mënyre te përsëritur kam denoncuar fshehjen e datës se skadencës te vaksinave nga Xhahili i Surrelit dhe Ndrikull Hajnia.

Para 15 Serbia shkatërroi nje kontingjent vaksinash te skaduara. Përdorimi i një vaksine te skaduar përben një kërcenim serioz për jetën e te vaksinuarit dhe një vepër te rende penale. Dënoj me ashpërsinë me te madhe përdorimin elektoral te vaksinave te skaduara dhe i beje thirrje OBSH te ndërhyj me urgjence për te ndërprere menjëherë këtë eksperiment kriminal çnjerëzor te autoriteteve shqiptare

Lexoni denoncimin e bluzbardhit dixhital dhe shikoni ne foto datën e skadimit te vaksinave 9/4/2021!

Mirmbrema. Ndjese per oren e vone. Sot ka ndodhur skandali i rradhes i ripjelljes ne lidhje me vaksinimin. Rreth mesdites vaksinimi eshte nderprere per rreth 1 ore pasi mjeket vaksinues konstatuan qe vaksinat e ardhura se fundmi kane daten e skadences 09.04.2021. Pati nje grumbullim te madh njerzish pas nderprejes se vaksinimit. 1

Duke qene se njerzit u merzit dhe irrituan me situaten e krijuar, me urdher nga lart mjeket dhe infermieret i detyruan te kthehen ne vende dhe te fillojne perseri vaksinimin. Nga ky moment cdo person nuk u lejua brenda cadrave.

Po ju dergoj foton Data e sakadimit shenon 06.04.2021. ju siguroj qe diten e djeshme vaksinimi eshte nderprere per rreth 1 ore pasi vaksinatoret konstatuan qe kjo eshte data e skadences.

Ju lutem ju bejeni publike se kjo qe po ndodhe eshte shume e rrezikshme.Keta nuk ndalen para asgjeje per propaganden e tyre duke kercenuar shendetin me vaksina te skaduara.me respekt.