Vukaj zbërthen strukturën e krimit zgjedhor me përdorimin e të dhënave personale nga PS, kërkon seancë urgjente

Anëtarja e Komisionit rregullator, Helga Vukaj, gjatë seancës në KQZ, ka ngritur shqetësimin duke zbërthyer strukturën e krimit zgjedhor që po ndodh me përdorimin e të dhënave personale nga ana e Partisë Socialiste.

Gjithashtu Vukaj ka kërkuar seancë dëgjimore urgjente me drejtorin te DPGJC, drejtuesen e e-albania, e cila mban përgjegjësi, Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale , të raportojë urgjent se çfarë bëhet, si dhe Avokates së Popullit se çfarë ka evidentuuar deri tani.

Fjala e Vukajt në KQZ

Fenomeni jo vetëm është kriminal por dhe tejet i rrezikshëm dhe në thelb ky fenomen po tenton të japë efektet e minimimit të procesit zgjedhor, ndoshta ditën e zgjedhjeve ndoshta i ka dhënë apo pas ditës së zgjedhjeve.

Patronazhisti im më kujton diktaturën kur të parët e mi përndiqeshin nga fuksi I lagjes, me një qëllim të caktuar politik. Mos vallë jemi kthyer në vitin 1990, kjo është e tmerrshme, nëse vërtetë po ndodh dhe sic rezulton po ndodh, ku Rezart Fetollari mua më përndiqka. Por ky person nuk e bën këtë i vetëm sepse ky person të dhënat e mia i ka siguruar në bashkëpunim me mekanizmat institucionale ndërveprues në këtë krim zgjedhor. E dhëna ime si ID administrohet nga Drejtortia e Përgjithëshme e Gjendjes Civile, më bën të mendoj që bashkëpunëtor i parë ëhstë DPGJC, se ku unë jam e punësuar më bën të mendoj se drejtoria e tatimeve dhe sigurimeve shoqërore qenkerka institucioni tjetër bashkëveprues në këtë krim zgjedhor, nr im i telefonit më bën të mendoj që kompania private më paska ekspozuar të dhënat të mia. Por kjo situatë më bën të mendoj që kontigjente kibernetike mund të të më sulmojnë në cdo kohë. Atëherë ku qendron garancia në aspektin zgjedhor? Zero të nderuar. Çfarë është bërë deri tani nga organet të cilat kanë dijeni, sepse zien kjo çështje, janë të prekur gazetarët të cilët ndihen të cënuar dhe të dhunuar.

Më lind natyrshëm pyetja, cfarë është bërë me këtë cështje, ku janë organet përgjegjëse ligjzbatuese ku janë deri tani???

Dua zoti Sekretar i Përgjithshëm , ti adresohesh për prezencë këtu në këtë sallë drejtorit të DPGJC, drejtueses së e-albania, e cila mban përgjegjësi, Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale , të na raportojë urgjent se cfarë bëhet, Avokates së Popullit se cfarë ka evidentuuar deri tani me impaktin? Impakti është edhe post zgjedhor sepse në atë listë është bërë një ndasi se kush voton PS, PD apo LSI, dhe në varësi të zgjedhjeve kush nuk ka votuar PS mbetet kontigjent i sulmuar. Duhet ti adrersojmë shkresë edhe SPAKm duhet të kishte reaguar deri tani pasi nuk është cështje që kërkon hetim të thelluar. Të gjitha këto janë kriminale . për këto duhet të jetë përgjigje paara datës 25. Pas datës 25 nuk kanë asnjë efekt , spostimet kujt I përket kopetenca sic ndodhi me dosjen 184, ku u asgjësua çështja, nuk kanë efekt. Dua që shkresat të nisen urgjent pasi është çështje shumë sensitive.