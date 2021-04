Qytetarët kërkojnë llogari: Niveli i korrupsionit më i larti në Europë, por asnjë zyrtar në burg

Nga Lediana FRATARI

Një takim me banorë të zonës në Kodrën e Diellit në Tiranë dhe ish të përndjekur politikë. Folëm për shumë çështje: Problemin e madh të ligjit të pronave, që është shkak për bllokimin edhe të investimeve në shumë raste. Pagat e ulëta të arsimtarëve dhe cilësinë e dobët të mësimdhënies.

Folëm për reformën fiskale që propozon Partia Demokratike, me taksën e sheshtë 9% për pagat. Qytetarët ngritën shqetësimin për nivelin e lartë të kurrpsionit dhe mos ndëshimimit të zyrtarëve të korruptuar. Ata ngritën me të drejtë pyetjen: Si shpjegohet që në vendin me nivelin më të lartë të kurrupsionit në Europë nuk ka asnjë zyrtar të lartë të dënuar për korrupsionin?

Unë iu referova programit të PD-së dhe paketës antimafia, e cila parashikon verifikimin e të gjitha koncensioneve dhe PPP-ve, për të parë ligjshmërinë e tyre. PD është angazhuar maksimalisht për një qeverisje transparente dhe jo korruptive, dhe kësaj i shërben edhe vendimi për të ndaluar në mënyrë të prerë dhe të menjëhershme pjesëmarrjen në tenderat me fondet publike të kompanive që janë regjistruar në parajsa fiskale.

Të pranishëm edhe mjekë që theksuan manipulimin që është bërë me shifrat e të prekurve nga covid 19, për t’ia përshtatur ato axhendës së qeverisë dhe jo të bazuara në realitetin e pandemisë.

Te gjithe jane te bindur se duhet ndryshimi i madh dhe ndryshimi vjen duke votuar ne 25 prill Nr 9, Partia Demokratike dhe nr 34 ne liste, Ledjana Fratari.