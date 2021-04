Berisha publikon videon: Edvini vazhdon krimin e shëmtuar të blerjes së votave në mes të Tiranës!

Keta jane kriminelet e kreut te meduzes qe blejne vota per Ndrikull Hajnine ne mes te Tiranes me ushqime.

Shikoni videon dhe lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje dr.Sot paradite ne oren 10:00, Bibloteka shteterore “Petro Zheji”, perball Politeknikumit, u furnizua me ndihma te ardhura nga furgon te bashkise Tirane. Ogerta Manasterlliu kerkon mandatin e trete me miell, vaj, e oriz! Dhe e kerkon ne kete lloj forme, pikerisht ne zonen qe quhet Stalingrad, i cili mbahet per bastion flak i kuq. Duket sesa besim ka tek votuesit e saj qe kane mbi 75 vjet qe jane te thekur per PPSH. Ogerta dhe Edi Rama, kerkojne mantatin e tyre te trete. Mandatin e turpit.. I kane lene njerezit aq te varfer sa ju duhet te shperndajne miell, vaj e sheqer per t’u marre voten.. Turpi i zotit! Mjerim! Ne vitin 2021 akoma elektorati ka nevoje per miell, vaj e oriz. KQZ dhe Prokuroria te marri masa perpara dates 25, se pas kesaj date, Ogerta me shok dhe shoqe do marri pergjigjen e merituar!