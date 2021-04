Bardhi në Gramsh: Edi Rama nuk ka bilanc pune, por mashtrimesh! Betejës sonë për ndryshim i janë bashkuar edhe socialistët e ndershëm

Drejtuesi Politik i PD për Elbasanin, Gazment Bardhi, u takua me banorë të Sotirës në Gramsh, një zonë e lënë krejtësisht pas dore, edhe pse me një potencial të jashtzakonshëm zhvillimi. Bardhi vuri në dukje se gramshiotët janë trajtuar nga qeveria si një listë e gatshme votash, që nuk i ka marrë ata kurrë seriozisht për të realizuar premtimet e për të dhënë llogari. Ndaj, ka ardhur koha jo vetëm për rrotacion, por për ndryshim të modelit të qeverisjes.

“Gjendja që unë kam gjetur në Gramsh, në të gjithë territorin e bashkisë nuk është asgjëkundi si në bashkitë e tjera. Gramshi është lënë më shumë mbas dorë në krahasim me të gjitha bashkitë e qarkut. Ata kanë thënë: meqë këta votojnë PS nuk kanë nevojë me ju bë punë as me ju ofru shërbime se këta na e mbushin kutinë sa herë ne duam dhe sa duam ne”, u shpreh Bardhi.

Bardhi tha se rilindja, jo vetëm nuk mbajti asnjë premtim po bëri krejt të kundëtën në ato fusha ku kishte dhënë fjalën për lehtësim për qytetarët, duke sjellë shtrengim e vështirësi.

“Na premtoi të gjithëve bashkë, jo vetëm juve këtu, por i premtoi çdo shqiptari mrekulli në 2013-ën, shëndetësi falas, arsim falas, ulje taksash, ulje të çmimit të energjisë, uljen e çmimit të naftës, subvencione në bujqësi, çfarë nuk tha. Në fakt, në realitet, bëri të kundërtën e atyre që premtoi, nuk na e la as në gjendjen ku ishim, na çoi shumë hapa mbrapa. E para, na varfëroi më shumë seç ishim, secilin prej nesh, na varfëroi sepse na rriti çdo gjë, na rriti çmimin e energjisë elektrike, na rriti çmimin e naftës, na rriti tatimet dhe taksat aq sa sot, ju te fatura e ujit ose e energjisë elektrike, edhe pse nuk keni rrugë e prisni që të bjerë niveli i lumit për të ikur në shtëpitë tuaja apo për t’u lidhur me Gramshin, ju merr taksë ndriçimi, ju merr taksë pastrimi, ju merrë taksë gjelbërimi. Për ata që punojnë tokat e veta, u merr dhe taksën e tokës, ata që duan të rregullojnë një shtëpi, i vë taksën 5 mijë euro a shtatë million lekë me marr lejen e ndërtimit, dhe kush rregullon një dritare, pa pagu, përfundon në burg”.

Drejtuesi Politik për Elbasanin theksoi se Edi Rama, duke qënë se nuk ka një bilanc pas 8 vitesh, merret gjithë kohës me sulme ndaj Opozitës.

“Tani që ka 8 vite në pushtet është momenti që të vijë para jush, që ka marrrë besimin, për të bërë një bilanc, të thotë që kam bërë kaq nga këto që kam marrë si angazhim, ndërkohë që nuk vjen dhe nuk e bën këtë askund ku shkon. E vetmja gjë që thotë është se: isha në pushtet 8 vite, nuk bëra asnjë gjë, tani më duhen edhe katër vite të tjera. Në tetë vite nuk ke nisur asnjë punë, tani cilat janë projketet e tua…. njerëzit jetojnë në varfëri, si do t’i nxjerrësh nga varfëria…. çfarë plani ekomomik ke….çfarë do të bësh për të hapur vende pune…Ai nuk do të duhet të vinte kryeminsitri dhe ti shpjegonte këto, si rregull në çdo vend normal një kryeministër i përgjegjshëm bën këtë gjë. Çfarë po bën ky në kulmin e fushatës….

Ky po bën vetëm dy gjëra… ky del në televizor dhe thotë e patë si i kishte krehur flokët Lulzim Basha dhe merret gjithë ditën me thashesheme dhe merret me ne, a thua sikur jemi ne në qeveri. Ne kemi 8 vite në opozitë, ka ardhur në pushtet me disa premtime dhe ka ardh koha të japë llogari. E dyta, e keni parë se çfarë bën, është shndërruar në një infermier, shkon te qendrat ku bëhen vaksainat dhe rri vëzhgon dhe bën foto. Nuk është kjo punë e Kryeminsitrit. Nuk është as fotograf, as kameraman, as infermier, as doktor. Ai nuk mund të flasë më për asgjë, sepse e ka kuptuar që nuk ka bërë asgjë. Ai nuk ka asnjë bilanc dhe ka ardh momenti me e çu në shtëpi si fillim dhe pastaj me e bë subjekt të atyre organeve ku jepet llogari”, pohoi Bardhi.

Ai shtoi se kjo betejë nuk është me socialistët e ndershëm që janë mashtruar e nëpërkëmbur njësoj si demokratët, por është një betejë për të ndryshuar modelin e qeverisjes, dhe për këtë duhet të bashkohen të gjithë me 25 prill.

“Ne nuk kemi betejë me socialistët në këto zgjedhje, flas për socialistët e ndershëm që kanë besuar të partia e tyre. Nëse në xhep ke më pak lekë se sa kishe, do të thote se qeveria nuk ka punuar mirë dhe kur nuk punon mirë, kur nuk punon për njerëzit do të duhet të shkosh në shtëpi. Duhet me i dhënë besim dikujt tjetër dhe me provu diçka tjetër që të kemi mundësi me kriju një shans të ri, në radhë të parë për veten tonë dhe më pas për fëmijët. Ne i kemi të gjitha shanset dhe mundësit jo vetëm për t’i siguruar punësim të rinjve, por për të kthyer normalitetin në familjet e gjithsecilit.

Plani jonë është i thjeshtë, kemi marrë përsipër vetëm pak angazhime, ato që ne do t’i realizojmë, nuk kemi hapur një thes e kemi futur brenda çdo gënjeshtër që na vjen për mbarë, çfarë të na dalë para themi e bëjmë ne, sa për t’u marrë votat, por kemi qënë realist dhe kemi bërë një plan që i vjen në ndihmë njerëzve dhe i mundëson të kthehen në normalitet. E ka thënë Lulzim Basha, por po e përsëris edhe unë këtu, nëse një nga anazhimet që kemi marrë përsipër nuk e realizojmë, demokrati më i flaktë i fshatit nuk duhet të na japë votë. Vëtëm kur të bëhemi të gjithë bashkë dhe të kuptojmë që nuk ka ndasi politike kur bëhet fjalë për të ardhmen e fëmijëve tanë, vetëm atëherë do të jemi më mirë”, deklaroi Gazment Bardhi.