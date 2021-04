Denoncimi i fortë: Tom Doshi po hedh shuma marramendëse për blerjen e votave

Kandidatja për deputete në listën e Tiranës nga koalicioni opozitar, Mesilda Doda, në një intervistë për Fax News, ka apeluar qytetarët që të dalin masivisht për të votuar në 25 Prill.

Doda tha se, PDIU përveçse ku ka kandidatët e saj, po bën fushatë në të gjitha qarqet ku ka një prani të madhe të komunitetit çam, ndërsa shtoi se po bëhet maksimalizimi i votave për koalicionin opozitar.

“Ka pasur raste që kanë pasur me vete policinë dhe ushtrinë dhe nuk ja kanë dalë dot që të mbajnë Shqipërinë në robëri, si në kohën e Ramiz Alisë. U lutem qytetarëve që në datën 25 Prill të dalin sa më shumë të për votuar, për të ardhmen e fëmijëve tuaj, dilni sa më shumë të votoni, detyra jonë është që të ndryshojmë dhe të sjellim një Shqipëri normale.

E kanë mbajtur shqiptarët për 8 vite me radhë shqiptarët këtë pandemi vjedhjesh, janë parti më të vogla pranë PS-së dhe shkojnë me premtime për blerje votash. SPAK duhet të zgjohet, pasi nesër do të duhet të mbajë përgjegjësi për mosveprimet”, u shpreh Doda, e cila përmendi se partia e Tom Doshit, emri i të cilit është lakuar nga ambasada amerikane, po tenton që të blejë vota në terren.

A ka prova që Tom Doshi po ndërhyn në zgjedhje?

Doda: Në në terren e kemi këtë lloj informacioni, provat duhet t’i gjejnë organet e drejtësisë, ndaj do të duhet që të gjithë të bëjnë punën e tyre. Derisa na kanë ardhur ne fakte që jepen shifra marramendëse për blerjen e votave, atëherë drejtësia duhet t’i gjejë.