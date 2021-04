Basha: Do të çmontojmë skemën e ndërtuar nga ky kryeministër që i çon paratë tek oligarkët

Kryetari i PD, Lulzim Basha zhvilloi sot pasdite një takim me punonjëset e një fasonerie në Durrës.

Basha u shpreh gjatë takimit se, Plani ynë ekonomik do të çmontojë skemën e ndërtuar nga ky kryeministër dhe do të devijojë paratë tek një politikë ekonomike që ka për qëllimin krijimin, sigurimin e vendeve të punës dhe rritjes së pagave.

“Sa i përket situatës së tërmetit, për qytetet kemi ngritur një grup të jashtëzakonshëm arkitektësh, për të nisur procesin e ndërtimit që ka mbetur peng i korrupsionit. Ndërkohë sa i përket arsimit, Basha tha se arsimi profesional do të jetë prioritet dhe se do të jetë një nga mekanizmat që do të rindezë motorin”, u shpreh ai.

Gjatë këtij takimi Basha tha se, qeveria aktuale në këto 8 vite nuk ka mbështetur punonjësit e fasonerive, ndërsa shtoi se qëllimi i programit të Partisë Demokratike është të devijojë paratë tek një politikë ekonomike dhe të çmontojë skemën e ndërtuar nga Rama që sipas tij i çon paratë tek oligarkët.

