Banorët e Mirditës përzënë nga takimi kandidaten e PS, Lindita Nikolla

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se banorët e Mirditës kanë refuzuar të pranojnë të takohen me kandiaten e PS, Lindita Nikolla dhe kryebashkiakun e Ramës, Ndrec Dedaj.

Ngrikull Vilen dhe narkokryetar Ndrecen i perzene fshataret!

Ndrikull Vila apo Lindita Nikolla e shoqeruar nga kryetari i Bashkise nuk pranohen nga fshataret ne takime! “Nuk ju duam nuk keni bere asgje vetem na keni mashtruar”.

Pershendetje Doktorr/Berisha. Fryma e ndryshimit po ndihet kudo. Dje neper fshatrat e Mirdites, ndrikullen,Linditen , bashke me Kr, e bashkis Ndrecen, banoret nuk i kane lejuar te hyne ne fshatra dhe i kane perzane sepse na keni mashtruar dhe nuk keni bere asgje!! Kjo tregon urrejtjen dhe zhgenimin qe kane ngjalle ne publik keta perbindesha!!! Me 25 prille të gjithe do tregojne veten duke VOTUAR NR: 9