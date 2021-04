Në lagjen “Kongresi i Lushnjes”, aty ku ndjehet aroma e fitores

Banoret e lagjies “Kongresi i Lushnjes” ne takimin me kandidatin per deputet te Partisë Demokratike ne qarkun e Fierit Z.Saimir Korreshi bashkebiseduan për problemet, me të cilat ndeshen ata . Punësimin, arsimin, ekonominë, perspektivën e rinise ,zhvillimin e qytetit dhe ndryshimin.

Është shpresëdhënës fakti që gjithmonë e më shumë na afrohen e bashkohen qytetarë, të cilët kërkojnë ndryshimin, qytetarë që shpresojnë për ndryshimin, qytetarë që besojnë tek ndryshimi dhe Partia Demokratike.

Vëmëndje e veçantë ju kushtua rinisë që të kenë më shumë vende pune, për t’u sjellë të rinjve një të ardhme më të mirë në Shqipëri, për të përmirësuar jetën tonë.

Programi Partisë Demokratike dhe angazhimet e kryetarit Basha, do të bëhen realitet që në mandatin e parë qeverisës.

Këto janë zgjedhjet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë.

Në 25 Prill shqiptarët do të zgjedhin nëse do të vazhdojnë të mashtrohen nga Rama dhe sekti I tij, apo do të sjellin me votën e tyre NDRYSHIMIN.

Votoni PD që së bashku të kemi një të ardhme më të mirë për Shqipërinë:-ka theksuar ne fjalën e tij Saimir Korreshi.

Ndryshimi po vjen!

Në 25 prill Shqipëria fito❤n!✌✌✌✌✌

#LushnjaFit❤n✌✌✌✌✌