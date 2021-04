Berisha publikon videon: A është Edi Rama i implikuar në trafikun e skllevërve nga Bangladeshi?

Ai premton te ktheje Shqiperine ne qender te skllaverise, ne te cilin vijne puntore qe nuk pyesin per lirine dhe te drejtat demokratike.

Nderkohe duket se fitimi i sklleverve ne Shqiperi eshte zero. Fitimet e kesaj afere te piste çnjerezore i kalojne mafies se te dy vendeve.

Lexoni mesazhin qytetarit dixhital lidhur me kete afere maioze.

Ju bej thirrje Keshillit te Europes, Parlamentit Europian, Komisionit te OKB per te drejtat e njeriut te hetojne me perparesi kete trafik sklleverish te mafies shteterore shqiptare. sb

Pershendetje Doktor Berisha, per Pashke takova menaxheren e kompanise dhe e pyeta kur do te vijne koleget nga Bangladeshi? Me thane te drejten u befasova me shpenzimet: bileta e avionit 1145 euro, tax viza 80 euro, LP 50 euro, sigurimi 40 euro, si dhe letra te tjera sa eshte fatura 210 mije lek te reja, aq sa une jam paguar per 8 muaj! Me garantoj se do te jemi te barabarte ne baze te VKM 1025, 16.12.2020 te firmosur nga Brace. Problemi fillon kush do paguaj ushqimin 5 mije lek dhe fjetjen 5 mije? Nese e paguajn puntoret ata dalin 0 fitim? Nese e paguan kompania koleget tane do marrin 600 kurse ne shqiptaret 300 mije leke te vjetra? Sapo te mesojne shqip ata do pushohen dhe do largohen. Per tu kthyer ata s’kane kursyer asgje do te shkojne drejt vendeve perendimore. Ndoshta kjo a ndikon ne integrimin? Nuk jam shume optimist se ky premtim do te na zgjidhe hallet e Shkodres.

Me sa duket kemi te bejme me nje rrjete mafjoz trafikimi ne te cilin perfiton vet Rama dhe mafja shtetrore rreth tij

Kerkesa ime eshte te pakten te kemi nje zv/minister ne qeveri ose nje n/kryetare parlameti te na ndihmojne per ndonje investitor dhe te kthejne rendin e qetesine. Respekt per ju.