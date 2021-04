Paloka: PD në krah të sportistëve. Jeni aleatët tanë më të mirë. Së bashku do të sjellim ndryshimin edhe për sportin

Drejtuesi Politik i Qarkut Durrës, Edi Paloka u takua e me sportistët në Shijak ku ishte i pranishem edhe nuk futbollisti Andi Lila, si dhe kandidatet e tjere Agron Duka dhe Rezart Tusha. Ata siguruan sportistet per mbështetjen e PD per sportin.

“Partia Demokratike angazhohet që do të jetë në krah të sportit dhe sportistëve shqiptar me mbështetje konkrete, ndryshe nga Rama që kur sporti arrin suksese, nxiton të dalë si protagonist nëpër foto dhe kur sporti i bën kërkesa të domosdoshme, e shpall ‘armik’. ”

Paloka tregoi që sporti do të mbështetet më shumë se kurrë në këto 30 vite pluralizëm duke u investuar në drejtimet e duhura për t’u zhvilluar.