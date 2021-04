Shehu në fshatrat e Përmetit: Ndëshkim keqqeverisjes më 25 prill. Shumica e shqiptarëve votojnë PD

Kryesuesi i listës së kandidatëve për deputetë të PD Qarku Gjirokastër Prof.Dr.Tritan Shehu, ka zhvilluar takime në familjet e fshatit Piskovë në Përmet. I shoqëruar nga kandidatja për deputete e PD për Përmetin dhe Këlcyrën Dr.Joana Qirollari, zoti Shehu është mirëpritur nga familjet në Piskovë ku ka marrë edhe garancinë e ndryshimit të madh që pret kjo zonë më 25 prill.

Në kontaktet me banorët e këtushëm, këta të fundit i kanë përcjellë zotit Shehu shqetësimet me të cilat ndeshen, papunësia dhe varfëria e cila është eskaluar sidomos në tetë vitet e fundit. Ndryshimi është i pritshëm dhe Piskova do t’i bashkohet pjesës tjetër të Shqipërisë për të qenë pjesë e përmbysjes së madhe-janë shprehur banorët e këtij fshati.