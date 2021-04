“Paguajmë taksa si qyteti dhe nuk marrim asgjë”, Baçi me fermerët e zhgënjyer nga PS: Votoni për ndryshimin në 25 Prill

Në fshatrat e çdo qarku, veçanerisht aty ku PS ka parur pushtetin prej gati 3 dekadash, gjendja e banorëve është shumë e rëndë. Në Muçaj, në zonën e Fierit, banorët i shprehën kandidatit të PD, Luan Baçi zhgënjimin nga qeverisja. Ata nuk knë as subvencione, as investime në infrastrukture, as ndriçim në qendër të fshatit, çka u duk edhe në takimet e mbrëmjes së kandidatit Baçi.

“Këtu vetëm unë kam Nipt fermeri, aplikova po do t’i marr dot ato lekë?- u shprrh mosbesues një fermer, i cilintha se me disa shishe qumësht që shesin në ditë, nuk dinë çfarë të bëjnë më parë. Luan Baçi tha se vita për PD zgjidh problemin e financimit të fermerëve dhe shpërblen punën.

“100 milionë euro subvencione në vit para në dorë në bazë të prodhimit plus 50 milion për infrastrukturën bujqësore që ju të keni rrugë për të shkuar tek parcela dhe kanale kulluese. Ju jepni taksa gjelbërimi, pastrimi, ndriçimi, në fakt ndriçim nuk shoh këtu. Jeni pjesë e bashkisë dhe bashkia duhet të interesohet për ju ashtu si për qëndren e qytetit”- tha Laun Baçi.

“Ne paguajmë tamam sic paguan qyteti, të gjitha”, tha një i moshuar, ndërsa një i ri vuri në dukje se punon kamarier, pavarësisht se është i diplomuar.

“Ndryshoni në 25 prill, njoftoni të gjithë të dalin në votime, të majtë e të djathtë edhe ata që kanë votuar PS sic jeni disa nga ju këtu që më thatë pak më parë, votoni kundër PS të ikin nga pushteti dhe të jeni të sigurtë do të ndryshojë situata. Do ndryshojë me PD dhe kryeministër Lulëzim Bashën, të jeni të bindur për këtë dhe do të vijmë përsëri këtu për të parë ndryshimin”, tha Luan Baçi.