Savra në internimin e dytë

Kandidati per deputet i Partise Demokratike z. Saimir Korreshi nuk mund ta shmangte Savren, vendin e internimeve politike qe sherbeu per ti mohur te drejtat elementare te shqiptareve “fjalen e lire” e qe sot te ngjason me te njejten situate si dikur.

Nje vend internimi i dyte do ta quante sot kushdo kur shikon rruge (keshtu u thone ende) ku ujrat e zeza dhe te bardha bashkohen ne te njejtin vend. Asnje investim ne 8 vite te rilindjes, pavarsisht se aty jeton nje komunitet njerezish punetor e bujq te mire. U eshte premtuar sa here ka zgjedhje se do te financonin projekte qe Savre te ishte e denje si nje lagjie qyteti , por vetem premtim. Jeta e veshtire me nje ekonomi ne krize dhe gjetja e rruges me te shkurter drejt emigrimit na risjellin pamjet e diktatures kur thurrej endrra e “Botes se lire” Po sot? Saimir Korreshi ne bashkebisedim me banoret e Savres u shprehu atyre mbeshtetjen dhe zgjidhjen e problemeve sapo kjo qeveri jo e shqiptareve por e nje sekti te ndyre qe mendoj per xhepat e tyre te largohet njehere e mire ne 25 Prill.

Plani emergjent per ekonomine qe ta nxjerre nga kolapsi ku eshte zhytur, investime ne bujqesi nepermjet programit subvecioneve dhe mbeshtetjes ne kredi te buta per iniciativat private eshte rruga dhe zgjidhja per tu shkeputur nga ky realitet.