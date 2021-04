Kush janë azilantët e PS të larguar nga Dibra?!

Së pari mes azilantëve politik që në mënyrë të dëshpëruar qarkullojnë nëpër rrethe është mes të tjerëve edhe vetë Kryeministri i cili, kërkon të fitojë dhe në Durrës edhe në Vlorë, ose nga frika se nuk fiton, ka hedhur dy zara me shpresën se të paktën njeri do të jetë fitues!

Por, le të kalojmë në Dibër dhe natyrshëm me vjen në mendje pyetja sa kryetar Bashkisë ka ndërruar nga 2015 e deri më sot PS në Peshkopi dhe pse i ka ndërruar?

Së dyti, PD sa drejtues politik ka dërguar në Dibër nga 2013 e deri më sot? Ku kanë përfunduar ato sot?

Së treti, sa deputet ka nxjerrë në mandatin e parë Dibra me Logon e PS dhe sa herë kanë shkuar edhe fizikisht në Dibër pasi kanë fituar?

Së katërti, sa prej tyre janë rikthyer për të kërkuar një votëbesim të dytë tek dibranët pasi fituan të parin?

Çfarë lidhje kanë pasur më Dibrën të dërguarit politik të PS nga 2013 deri më sot?

Çfarë bilanci kanë këta me premtimet e dhëna e premtimet e mbajtura?

Të rikthehemi tek MZIU, i cili pasi mbaroj studimet e larta në Tiranë vendosi të krijoj familjen e tij e të jetoj në Tiranë! Mziu bën pjesë tek ato persona që është modeli i meritoktacisë në politik, sepse ai e ka filluar karrierën e tij nga poshtë si funksionar e profesionist e duke u rritur me forcat e tij. Në fitoret e mandateve të Kamzës, sigurisht meritat kryesore i ka po ai vetë.

Mziu nuk po shkon në Dibër për të bërë karrierë apo për të marr vota, por shkon në cilësinë e ish kryebashkiakut të Kamzës.

Mziu shkon në Dibër, jo për të të përfituar nga dibranët, por për të kontribuar për ta!

Mziu nuk po shkon në Dibër për tu bërë drejtor i ndonjë drejtorie, për t’i mashtruar me premtime e për të bërë karrierë!

Mziu ka të drejtën legjitime të rikthehet në Dibër si biri i saj dhe të kontribuoj për të ndërruar faqen e historisë në Dibrës me qëllimin e fitores dhe rotacionit për të cilën ka shumë nevojë ajo trevë.

Në fakt nëse numërojmë nga 2013 e deri më sot, PS bashkë me të deleguar e bashkë me ata që mandatin e parë e kanë marrë në Dibër, mundë të themi se ka mbi 10 azilantë, të cilët pasi i mashtruan dhe keqpërdoren besimin e dibranëve, sot janë të shpërndarë disa në Tiranë e disa në rrethene të tjera për të bërë mashtrime të reja me shpresën se nuk i njohin për mashtrues elektoral! Këta janë azilantët e vërtetë të PS të larguar nga Dibra!