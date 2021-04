Në Berat Rilindja është në panik, qytetarët do të fitojnë!

Nga Tomor ALIZOTI

Në panik e sipër, kandidatët për deputetë të Rilindjes, po mundohen më të gjitha mënyrat për të mbijetuar.

Herë me presione, herë me shantazhe, herë me premtime të gënjeshtra, investime gjysmake, asflat e çakull elektoral, leje legalizimesh në xhep, shtim në ndihmën ekonomike të njerëzve në nevojë, kontrata pune provizore…, ata po kërkojnë një komardare shpëtimi.

E kanë të kotë! Nuk do t’ia arrijnë!

Pakënaqësia popullore është e madhe. Qytetarët e Beratit do t’i bashkëngjiten karvanit të madh të ndryshimit në të gjithë Shqipërinë.

Ka ikur koha e votimit për traditë, për “ideal”, për miqësi apo për shkak të historikut familjar.

Njerëzit janë ndërgjegjësuar se Rilindja i mashtroi për 8 vjet me radhë, se kjo qeveri nuk ka asnjë dëshirë për të bërë diçka të mirë.

Ka ardhur koha për NDRYSHIM!

Më 25 prill Partia Demokratike së bashku me qytetarët e Beratit dhe të gjithë Shqipërisë do ta realizojë!

#VotoPD- AN 9✌

#ShqipëriaFITON🇦🇱