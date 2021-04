Deklarata e fortë e Bashës: Brenda 100 ditëve të para hapim negociatat për anëtarësim në BE

Kryetari i opozitës, Basha ka deklaruar se brenda 100 ditëve të para, qeveria e pas 25 prillit e drejtuar prej tij do të hapë negociatat me Bashkimin Europian.

Kreu i PD, Lulzim Basha ka deklaruar në emisionin ‘’Real Story’’ të Sokol Ballës se kryeprokurorja e Tiranës, Elisabeta Imeraj është ikonë e krimit dhe korrupsionit.

Ai thotë se KPK nuk pati guxim ta shkarkotne pasi drejtësia në Shqipëri është e kapur.

Madje Basha thotë se kur e denoncoi këtë kërcitën telefonatat dhe asnjë media nuk e mbulone. Për më tepër lideri i opozitës shton se ky ishte rasti më flagrant pasi ishte vetë përfaqësuesi ndërkombëtar që për 8 orë kërkonte shkarkimin.

‘’Nuk është e vërtetë që do ndërhyj në ligje. Të dyja pohimet e planit dhe librit janë të qarta, kemi përfunduar këtu sepse politika ka ndërhyrë në drejtësi. Nëse Reforma zbatohet sipas parimeve perëndimore, do të kemi gjqytare e prokurorë të aftë, fund pandëshkueshmërisë. Reforma duhet të zbatohet. Javën e kaluar ke më flagrantin, ku përfaqësuesi ndërkombëtar i kërkoi shkarkimin Komisionit të kryeprokurores së Tiranës, ikonë e korrupsionit e të rkimit, dhe Komisioni nuk pati guximin. Kur e denoncova këtë, kërcitën telefonatat, dhe prap asnjë media nuk e mbulonte këtë. Kryeprokurorja e Tiranës është ikonë e korrupsionit dhe krimit. Ka shumë hapësirë për të përmirësuar këtë. Partnerët, me gjithë investimet që kanë bërë të mos vdesë. Por të dalë nga koma e të japë rezultatin.

Vulën ja vuri Misioni Ndërkombëtar i Vëzhgimit. Mos bëjmë sikur nuk e dimë këtë. Unë do mbaj duart larg nga drejtësia.’’ –tha Basha.