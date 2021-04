Akuzojnë për grusht shteti opozitën? Ku?

Nga Alba KEPI

Akuzojne per grusht shteti opoziten. Ku?

Ne Shqiperi ku vendi qeveriset vetem nga nje force politike.

Ne Shqiperi ku Parlamenti ka perfaqesues te zgjedhur vetem nga nje force politike.

Ne Shqiperi ku asnje grup kriminal qe zoteron qytete e territore nuk eshte denuar keto tete vjet nga drejtesia.

Ne Shqiperi ku tederimet per porte, aeroporte, pasuri natyrore, vepra strategjike behen pa asnje transparence publike.

Ne Shqiperi ku nuk ka sindikata dhe e vetmja rruge mbrojtje per punetoret eshte greva.

Ne Shqiperi ku punetori, infermieri, nepunesi, mjeku, studiuesit i urohet vdekja e mos vaksinimit nese nuk jep voten.

Ne Shqiperi ku korrupsioni, krimi i organizuar, mafia jane shkaqet, qe keto 8 vite kane ndryshuar qasjen gjeopolitike kombetare.

Ne Shqiperi ku pensionistet paguhen me 100 euro ne muaj e qeveritaret ne 8 vite kane shumefishuar pasurite e pronat e tyre e te familjareve deri ne brezi e tete.

Ne Shqiperi, vendi i eksodit me te madh ne Ballkan ku “bijte e pasanikeve”, te paafte per te gjetur veten ne Europe e bote, prezantohen sot si “emigrante” te kthyer ne memedhe qe kandidojne per deputete.

Ne Shqiperi ku kandidatja e super e reklamuar per deputete, zgjedh si veprim te pare politik, BOTOX -in e fytyres e modelingun e flokeve.

Ne Shqiperi ku mjeket hiqen nga puna me urdher Partie per agjitacion e propagande te mendimit ndryshe.

Ne Shqiperi ku kultura, arti, historia retushohet me goditje kazme e vetem per qellime xhepi.

Ne Shqiperi ku hyrja ne politike eshte maskimi i misionit te vjedhjes, ilegalitetit e anti shqiptarizmit.

Ne Shqiperi ku ligji zgjedhor interpretohet me akte anti kushtetuese.

Ne Shqiperi ku askush nuk ka deryrimin te publikoj transparencen si po financohet fushata e 25 prillit e kush e si paguhen zyrat e grupet elektorale.

Ne Shqiperi ku arka, buxheti i shtetit, e i financuar nga cdo familje shqiptare trajtohet si leket qe i ka lene baba poshte dyshekut.

Ne Shqiperi ku “paraja ngre ujin perpjete” per tekat e dashnoreve te halabakeve, qe duan te dalin ne televizor si “moderatore.”

Ne Shqiperi ku imoraliteti social e individual shitet mediatikisht si “fenomen” sukses i rradhes.

… Ne Shqiperi ku dy jave para zgjedhjeve nuk ka nje informacion mediatik e viziv mbi skeden e votimit..

Akuzat sot per grushti shteti jane vec grushte turpi e arrogance qe shteti i jep cdo dite qytetareve te tij e qe jane nje cak nga diktatura.